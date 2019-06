In Bräunlingen ist das Sportschießen vor allem durch die Schützengilde, die hauptsächlich im Trap- und Perkussionsschießen ihre Stärken hat, bekannt. Dass jedoch auch beim Luftgewehr- und Kleinkaliberschießen mit Korvin Kürner ein Supersportler in Bräunlingen wohnt, der vor kurzem fünf südbadische Meisterschaftsmedaillen in Gold bei seinem ersten Start bei den Herren mit nach Hause nehmen konnte, ist bisher weniger bekannt. Damit erfüllt Kürner auch die Voraussetzungen für die Sportlermedaille der Stadt Bräunlingen.

Korvin Kürner mit seinen Goldmedaillen, die er bei den südbadischen Meisterschaften gewann.

Mit 14 Jahren zum Sportschießen

„Zum Sportschießen kam ich durch einen Freund, dessen Vater beim Schützenverein Aasen bereits Mitglied war. Je länger ich dabei war, umso mehr hat es mit gefallen, hat es mir Spaß gemacht – und so kam ich über die Jugend zu den Junioren“. In der Altersgruppe bis 21 Jahre war Korvin bereits fünffacher südbadischer Meister und hat bei den deutschen Meisterschaften der Junioren eine Bronzemedaille geholt. Derzeit schießt Korvin beim SV Oberschopfheim in der zweiten Bundesliga und ist dort durch sein außergewöhnliches Schießvermögen eine große Stütze der Bundesligamannschaft.

Trotzdem ist er immer noch seinen Heimatverein, dem SV Aasen, verbunden, für den er bei Meisterschaften und Rundenwettkämpfen das Gewehr in die Hand nimmt. „Mein Gewehr ist gut auf mich abgestimmt und ich habe es größtenteils selber finanzieren müssen. Zwar habe ich Unterstützung durch die Bräunlinger Firma Bedrunka & Hirth sowie über das Landesleistungszentrum, in dem ich Mitglied bin, doch einen nicht unerheblichen Teil muss ich selbst aufbringen“, betont der junge Sportschütze.

Zehn Stunden fürs große Hobby

„In der Woche kommen bei mir im Durchschnitt rund zehn bis 15 Stunden zusammen, die ich für den Schießsport, nicht nur für das Training und die Wettkämpfe, aufwende“, berichtet Kürner. Im Training legt der fünffache Meister viel Wert auf die Technik, die richtige Atmung beim Schuss, das wichtige Kraftpotential und auch auf das Gefühl für das Gewehr. „Um möglichst oft die Mitte der Scheibe zu treffen, müssen Körper und Geist in Einklang gebracht werden. Man kann auch viel aus dem Sport für das richtige Leben mitnehmen, zum Beispiel die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und mit Druck umzugehen“.

Bei manchen Wettkämpfen in offenen Schießständen komme die Beeinflussung durch den Wind hinzu. Auch das Gleichgewichtstraining mit unterschiedlichen Belastungen sowie die Gewichtsverteilung und die gute Schulterhaltung spielen eine große Rolle beim Training. Unterschätzen darf man auch die psychische Belastung bei einem Wettkampf nicht, der bis zu drei Stunden dauern kann.

Korvin Kürner legt großen Wert auf die Sicherheit beim Sportschießen, die er sehr ernst nimmt. Seine Sportgeräte sind in einem speziellen Waffenschrank untergebracht, zu dem nur der Schütze selbst Zugang hat. „Für mich ist das Sportschießen eine große Leidenschaft und ich versuche, immer noch besser zu werden und weiter zu kommen. Ich freue mich auf die deutsche Meisterschaft 2019 Ende August in München„, sagte der junge Sportler abschließend.