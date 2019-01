In der Zähringerstadt wird es nicht langweilig. Bürger, Vereine, die Stadt – viele Umtriebige sorgen dafür, dass regelmäßig etwas geboten wird, um nicht nur die Einheimischen, sondern auch Besucher aus der ganzen Region in die Stadt zu locken. Die Redaktion hat – ganz subjektiv – sich angeschaut, was es in den kommenden Monaten zu erleben gilt.

Sabrina Weckerlin: Die Kleinkunstreihe des Bräunlinger Kulturamtes schafft es seit Bestehen, in jedem Jahr, das Angebot qualitativ etwas nach oben zu schrauben. Auftakt ist zwar bereits am Freitag, 22. März, mit den Musikern Milou und Flint, definitiver Höhepunkt der Löwenstarken ist 2019 allerdings der Auftritt der Furtwanger Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin. Mit einem Überraschungsgast kommt die Sängerin am Freitag, 3. Mai, in die Bräunlinger Stadthalle. Sie spielte in Musicals wie „Die 3 Musketiere“, „Wicked“ oder „Tarzan“ und war schon auf großer Konzerttournee in Japan, Russland und Amerika. Mit 17 hat sie ein Stipendium für die Joop van de Ende Academy in Hamburg bekommen. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Ein Ticket kostet im Vorverkauf 28 Euro, an der Abendkasse 30 Euro. Tickets in der Tourist-Info Bräunlingen oder unter http://www.trio-k.de

Ursprung Buam: Aus dem Zillertal kommen die volkstümlichen Musiker der Ursprung Buam am Freitag, 12. April, in die Bräunlinger Stadthalle. Ihre Karriere führte die drei Österreicher bereits über viele Bühnen in Deutschland, Österreich, den Beneluxländern und der Schweiz. So waren sie etwa auch schon einige Male zu Gast beim bekannten Musikantenstadl, waren für den Echo nominiert und wurden 2001 mit dem "Amadeus – Austrian Music Award" zur besten Volksmusikgruppe Österreichs gekürt. Mit Geige, steirischer Harmonika, Harfe und Kontrabass haben sich die Ursprung Buam in ihrem Heimatland bereits mehr als zehn Goldene Schallplatten erspielt.

Die Ursprung Buam aus dem Zillertal kommen im April mit ihrer volkstümlichen Musik nach Bräunlingen, wo sie in der Stadthalle auftreten werden. Bild: Ursprung Buam | Bild: Ursprung Buam

52. Schwarzwald Marathon: Die Laufschuhe werden wieder geschnürt, und zwar am Wochenende, 12. bis 13. Oktober. Die Sport-Veranstaltung, übrigens drittälteste ihrer Art in ganz Deutschland, erfreut sich wachsender Beliebtheit. In der Auflage 2018 konnte sich Frank Kliche vom Organisations-Komitee über insgesamt 2700 Starter freuen. Los geht es im Oktober mit Zehn-Kilometer-Lauf, Schülercup, Firmenlauf, Walking und Nordic Walking. Wer 2019 wieder oder erstmals mit dabei sein möchte: Anmeldung unter http://www.schwarzwaldmarathon.de/anmeldung

Bregring-Rodeo: Motoren, Matsch und heiße Öfen – eine treffende Beschreibung dessen, was am Wochenende Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, auf Bregring beim Otto-Würth-Stadion zu erleben sein wird. Der Samstag gehört dabei den Jugendfahrern des Motor-Sport-Clubs Bräunlingen. Am Sonntag steht dann eine Clubsport Motocross-Veranstaltung auf dem Programm. Großer Publikumsmagnet ist mittlerweile die Matschgaudi am Samstagabend um 18 Uhr. Mit den Motorrädern geht es dabei durch eine mit Wasser und Schlamm gefüllte Grube, umherfliegenden Matsch inklusive. Im Anschluss wird dann bei der Raceparty noch ausgiebig gefeiert.

Bräunlinger Kilbig: Bei einer Auswahl der Höhpunkte darf natürlich die traditionelle Kilbig nicht fehlen, die 2019 am Freitag, 10. Oktober, in ihre 662. Auflage startet. Mit Schätzelemarkt, Bierfassrollen, Kilbigabend, Ausstellungen, Rummel und Ernteaufzug ein Termin, zu dem nicht nur Bräunlinger wieder nach Hause kommen, die es in die Ferne verschlagen hat. Auch tausende Besucher aus Umland und Region pilgern dann in die Zähringerstadt um den speziellen Charme dieses Festes zu erleben. Und sei es auch nur, um mal wieder eine der begehrten selbstgemachten Dünne der Landfrauen zu verspeisen.

Zur Kilbig wird gefeiert: Auftakt für das große traditionelle Volksfest auf der Baar ist am Freitagabend mit der Kilbig-Party in der Stadthalle. 2018 sorgten dabei die Musiker von Papis Pumpels für Stimmung. Archivbild: Dagobert Maier