Erfrischend, wenn offizielle Eröffnungsveranstaltungen auch mit unerwarteten Überraschungen versehen werden. So etwa bei der Eröffnung der Brändbachhalle in Unterbränd.

Wie bei solchen Veranstaltungen üblich, versammeln sich Initiatoren, Würdenträger und Politiker für ein gemeinsames Bild auf der Bühne. In Unterbränd enthüllte man hier eine Stele mit dem Hallenschriftzug. Zwei Exemplare davon sollen neben dem Neubau schließlich angebracht werden.

Bevor der rote Samt von der Stele gezogen wird, sollen sich Unterbränds Ortsvorsteher Winfried Klötzer, Bürgermeister Micha Bächle und Architekt Alexander Schmied noch in eine passende Kleidung zwängen. Die Halle ist ja nur so gut wie fertig, Kleinigkeiten müssen noch erledigt werden, aber im Pronzip: eine Baustelle. Also nichts wie her mit der Arbeits-Ausrüstung. Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe – "auf den Mundschutz verzichten wir aufgrund der Temperaturen jetzt einfach mal", sorgt Alexander Misok vom Bräunlinger Bauamt für Entlastung.

Was auch nicht fehlen darf: die rote Warnweste. Elegant um den Rücken geschwungen, sitzt. Nicht ganz. Das Modell für Micha Bächle ist dann doch etwas sehr weit geraten. Er zieht den Stoff souverän nach vorne und zeigt, wie viel Platz da noch bleibt – eine ganze Menge. Offensichtlich wurde die Weste für Bürgermeister konzipiert, die bereits einige Jahre im Amtssessel verbracht haben. So klingt es denn auch aus der Halle: "Herr Bächle, das macht nichts. Sie haben ja noch ein paar Jahre."

Die Enthüllung der Stele klappt dann schließlich auch mit zu großer Weste.

http://guy.simon@suedkurier.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein