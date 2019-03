von Christina Rademacher

Tolle Stimmung herrschte im kleinen Bürgersaal beim Zunftball der Siibe Hiisli Liit. Das Publikum feierte die Akteure und schunkelte und sang kräftig in den Pausen mit.

Super Stimmung herrscht beim Zunftball der Siibe Hiisli Liit.

Viel Gelächter ernteten Dominique und Flavio Frei bei ihrem Sketch Opa und Oma im Bett.

Flaivio und Dominik Frei bei ihrem Sketch.

Mit viel Schwung wirbelten die jungen Narren mit einem Rollenspieltanz über die Bühne. Als Ansagerin agierte Nicole Scherzinger als Putzfrau mit zahlreichen spaßigen Einlagen.

Ansagerin Nicole Scherzinger gibt immer wieder spaßige Einlagen.

Dass man im Theater gesehen werden muss, zeigten Nicole und Joachim Scherzinger bei ihrem Sketch.

Nicole und Joachim Scherzinger beim Theaterbesuch.

Überraschungsprogramm war ein kleines Rollenspiel mit der befreundeten Köhlerzunft. Beim Auftritt der Schalmeien erbebte der kleine Saal regelrecht. Die Frauen der Zunft belustigten als schräge Vögel die Gäste.

Dass man auch ohne Worte einen tollen Effekt beim Publikum erzielen kann, zeigte die Jungen Alten bei ihrem Bericht über einen Kinobesuch.

Ungewöhnliche Ähnlichkeiten der Söhne in einer Straße besang eine Abordnung der Singgemeinschaft. Stammen diese etwa vom Bofrost-Mann? Eine Zugabe mussten die jungen Frauen geben, die als Supermädchen übers Parkett wirbelten.

Immer wieder erstaunlich ist, wie so ein kleiner Ort so ein vielseitiges Programm auf die Bühne stellt. An Nachwuchs mangelt es nicht. Mittlerweile hören einige ältere Akteure auf, dafür rücken aber die Kinder und Enkel mit Begeisterung nach.