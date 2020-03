Der steigende Platzbedarf in den Bräunlinger Kindergärten wird in regelmäßigen Abständen im Gemeinderat thematisiert. Ende 2019 sind auch auswärtige Kinder in den Fokus geraten. Denn, so der damalige Kenntnisstand der Verwaltung: Im nächsten Kindergartenjahr dürften neun Plätze für Kleinkinder und 20 Plätze für Kinder über drei Jahre fehlen. Daraus ergab sich eine zweigeteilte Aufgabe: zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten schaffen, aber auch den Bestand anders organisieren.

Wenn Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche am Donnerstagabend im Gemeinderat über die Einrichtung einer weiteren Gruppe im katholischen Kindergarten St. Vinzenz berichten wird, rücken Gebührenanpassungen, aber auch die Frage, wie die Aufnahme auswärtiger Kinder gehandhabt wird, in „die nächste oder übernächste Ratssitzung“.

Bertsche möchte sich, bevor er eine Sitzungsvorlage erstellt, die Gebührenempfehlungen der kommunalen Spitzenverbände anschauen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei bereits klar, dass auch die Ganztagesbetreuung teurer wird. „Da werden wir etwas anziehen müssen“, kündigte Bertsche an.

Erzählzeit im Kindergarten. Erzieherin Pamela Kruck mit ihren Schützlingen. | Bild: Wursthorn, Jens

Wer wechselt in die Schule?

Verlässliche Zahlen erwartet er aus der Belegungsstatistik, die am Donnerstagabend vorliegen wird. Sie entscheidet, ob die Eltern auswärtiger Kindergartenkinder Post bekommen. Wechseln die Kinder im Sommer auf die Schule, brauche es keinen Hinweis, sich im nächsten Kindergartenjahr um eine Betreuung außerhalb von Bräunlingen zu kümmern.

Träger kann Platz kündigen

Der Gemeinderat hatte Mitte Dezember der Verwaltung grünes Licht gegeben, um eine Regelung auszuarbeiten, die bereits in VS, Donaueschingen oder Blumberg gilt. Sie gibt einheimischen Familien Vorrang. Falls Bedarf besteht, kann der Kindergartenträger den Betreuungsplatz zum Quartalsende kündigen.

Gibt es Platzkapazitäten, können Kinder aufgenommen werden, von denen ein Elternteil in Bräunlingen arbeitet. Eine potenzielle Entlastung stellte sich Ende 2019 aus den Zahlen dar. Laut Prüfung besuchten damals 26 auswärtige Kinder die drei Einrichtungen in Bräunlingen und Döggingen. Für zehn, so Bertsche damals, gäbe es Betreuungsplätze in ihrer Heimatkommune.