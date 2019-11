Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) ist eine im sozialen, religiösen und auch zwischenmenschlichen Bereich sehr aktive Gruppe, die durch viele Gemeinsamkeiten geprägt ist, was bei ihrer Generalversammlung im Gemeindezentrum sehr deutlich wurde. Zum neuen Ehrenmitglied wurde Christa Schorpp ernannt, die nach 21 Jahren aus dem Vorstand ausschied.

Einen umfassenden Überblick erhielten durch die Jahresgruppenberichte des Mutter-Kind-Turnens, den Strickerinnen, dem Chörle, dem Halleluja Team und aus den Kreis der 27 Mitarbeiterinnen. Brigitte Käfer konnte von einer gesunden KFD-Kasse berichten. Mit einem Rad das viele Speichen hat, verglich Schriftführerin Monika Hickl die KFD-Gemeinschaft in deren Mitte Christus stehe.

Zahlreiche Aktivitäten prägen das Vereinsleben

„Bei allen Aktivitäten versuchen wir, dass sich bei unserem Tun alles um die Mitte oder die Nabe beim Rad dreht. Das Rad soll in Bewegung bleiben in der Verbindung mit Gott“ sagte Monika Hickl. In ihrem umfangreichen Rückblick listete sie die zahlreichen Aktivitäten der KFD Bräunlingen das Jahr über auf, die von der Dekanatsversammlung, über die Elisabethenfeier bis hin zu Wanderungen und einem Kinobesuch reichten. Mit dem Zukunftsmotto „Altes erhalten-Neues gestalten“ schloss Monika Hickl ihren Jahresrückblick.

Vom Seniorennachmittag bis zum Krankenbesuch

27 Mitarbeiterinnen betreuen die Mitglieder, gestalten unter anderem Seniorennachmittage und den Tag der Begegnung. Den Jubilaren wird zum Geburtstag meist persönlich mit einem Besuch gratuliert und auch die Frauenfasnet organisieren sie mit. Zusätzlich werden von den Mitarbeiterinnen auch Kranke besucht.

Seit nun mehr 30 Jahren treffen sich rund 15 Frauen relativ regelmäßig zum Gesprächskreis, bei dem auch über besondere Persönlichkeiten wie Dietrich Bonhoeffer und Katharina von Bora sowie Bibelteile gesprochen wird. Mit zum Programm gehören auch Museumsbesuche, Radtouren, Spielabende, Kräuterwanderungen und die Fasnet, berichtete Johanna Gaßmann.

Kinderkrabbelgruppe feiert auch den 30. Geburtstag

Auch die Kinderkrabbelgruppe wurde 1989 gegründet, über die Jennifer Sell informierte. Sie erläuterte kurz die Inhalte der Gruppenstunden, bei denen es auch um das Basteln, die kindgerechte Bewegung, der Umgang mit Medien und gesunde Ernährung ging. Zum Ende der abwechslungsreichen Versammlung, die mit einem gemeinsamen Essen begonnen wurde, informierte Regina Bürer über das diözesane Geschehen und wies auf die Aktionen für die stärkere Stellung der Frau in der Kirche hin.

Auch etliche Ehrungen für langjährige Mitarbeit und Verabschiedungen stehen auf der Tagesordnung: Gabriele Dreher-Reiner (hinten von links), Johanna Gaßman, Gerlinde Beha, Martha Schweitzer, Ruth Purat, Helga Nobs und Dagmar Schwarz, sowie Ursula Peters (vorne von links), Ilse Fahl und Monika Hickl. Bilder: Dagobert Maier