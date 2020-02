von Manfred Minzer

Ein halbes Jahrhundert alt ist inzwischen die Gauchachschule in Döggingen. Da versteht sich von selbst, dass der Zahn der Zeit auch dieses für Döggingen so wichtige Gebäude nicht verschont und Sanierungen notwendig macht. Mit der Erneuerung des Daches vor einigen Jahren wurde eine Reihe von Sanierungsmaßnahmen eingeleitet, die in der neuen südlichen Fensterfront am sichtbarsten zum Ausdruck kommen. Mit eingebunden waren energetische Verbesserungen, die aber noch lange nicht komplett sind. So ist der Erdgeschossbereich ebenso noch energetisches Notstandsgebiet wie der Ostflügel des Gebäudes. Nun liegen die Pläne für einen weiteren Sanierungsschritt vor, der aber wohl erst 2021 angegangen wird und hauptsächlich der hausinternen Installation gilt.

In desolatem Zustand

So freuen sich Schüler und Lehrer erst einmal auf die Neugestaltung der sanitären Anlagen, die sich derzeit in ziemlich desolatem Zustand befinden und deren Funktionstüchtigkeit großteils vom handwerklichen Geschick des Hausmeisters abhängt. Die Toiletten erhalten nicht nur neue Möblierung, auch der Raumzuschnitt von Lehrer- und Schülertoiletten wird sich verändern. Die derzeitigen Lehrertoiletten im Sekretariatsbereich werden weichen und Raum schaffen für zusätzliche Lagermöglichkeiten. Die gesamten Elektro- und Datenleitungen werden in einen Strang unter die Decke verlegt und durch das gesamte Gebäude geführt.

Den Charme der 60er-Jahre versprühen derzeit noch die Sicherungskästen in der Gauchachschule. Sie sollen im kommenden Jahr auf den neuesten Stand gebracht werden. | Bild: Manfred Minzer

Natürlich werden auch veraltete Elektroelemente ausgetauscht und die Elektrik dem heutigen Stand der Technik angepasst. Vor allem die Sicherungsschränke werden dann zeitgemäß erneuert. Ausgetauscht werden auch die Fenster an der Nordseite. Verändern wird sich die Optik der Nordseite aber auch durch eine neue Rampe, mit der der barrierefreie Zugang zur Schule geschaffen werden soll. Auch den neuen Brandschutzverordnungen muss Rechnung getragen werden. Dazu gehört die Installation eines Rauchabschlusses nach oben, um eine Verrauchung der Fluchtwege zu verhindern.

Einer reibungslosen Flucht dienen auch die an den Außentüren anzubringenden Panikschlösser, die sich auch bei panikbedingtem Druck gegen das Schloss bedienen lassen. Auf Wunsch der Lehrer werden die einzelnen Klassenzimmer mit Türen verbunden, sodass ein direkter Zugang von Zimmer zu Zimmer möglich ist. Gerade bei klassenübergreifendem Unterricht sei dies von Vorteil, betonen die Pädagogen.

Hoffen aufs Fördergeld

Rektorin Christine Bär erinnert außerdem daran, dass die gesamten Sanierungsnotwendigkeiten nur zum Teil dem Schulbetrieb geschuldet seien. Vielmehr diene mehr als die Hälfte der Räume inzwischen der Dögginger Vereinswelt als Domizil. Bereits gestellt sind inzwischen die Anträge auf Fördermittel, so Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher. Die Aussichten auf Bewilligung stünden derzeit nicht schlecht, so der Ortschef.

Lärm hoffentlich nur in den Ferien

Im Herbst sollen dann die Ausschreibungen für die Technikgewerke erfolgen. Die ganzen Maßnahmen sind einvernehmlich mit Lehrern, Elternbeirat und Verwaltung durchgeplant. Ein Teil der Arbeiten soll in die Ferienzeit gepackt werden. Vor allem die lärmintensiven Installationen sind für diese Zeit vorgesehen, noch ist aber die Arbeitslage bei den Handwerkern fürs nächste Jahr nur schwer kalkulierbar.