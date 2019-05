Nach nur neun Monaten wird die Erweiterungssanierung des katholischen Kindergartens St. Vinzenz in Bräunlingen am kommenden Sonntag mit einen „Tag der offenen Tür“offiziell abgeschlossen. Vor allem im Obergeschoss des bisherigen Gebäudes wurden aus den bisherigen Wohnungen zwei neue großzügige und lichtdurchflutete Gruppenräume für die zwanzig Kinder starken zwei Krippengruppen neu geschaffen. Hinzu kommen noch zwei sehr schön und zweckmäßig gestaltete Schlafzimmer, die neuen Sanitärräume und ein Besprechungszimmer.

Modernes Outfit

Das Treppenhaus mit Aufzug wurde neu gebaut und gibt der Umbaumaßnahme eine aussagekräftige, moderne Note. Das bisherige „Schneckenhisli“ wurde mit in die Kiga-Räumlichkeiten übernommen. „Ich bin mit dem Verlauf der Umbaumaßnahmen sehr zufrieden, denn der zeitliche Bauplan wurde gut eingehalten und die Umsetzung der Planungen sind gelungen“, so die Leiterin Monika Henkelmann, die sich über die neuen Räume sehr freut. Sie lobte das Planungsbüro Hauptvogel-Schütt sowie die Handwerkerfirmen für ihre gute Arbeit und die Rücksichtnahme auf den während der Bauarbeiten weiter laufenden Kindergartenbetrieb.

Momentane Situation

Derzeit ist der katholische Kindergarten mit 20 Krippenkindern von einem bis drei Jahren und 75 Kindergartenkindern voll belegt. Es gibt sogar eine Warteliste. Insgesamt betreuen 22 Erzieherinnen und weitere Mitarbeiterinnen die Mädchen und Jungen. Die derzeitige personelle Situation entspricht im katholischen Kiga den Kindergartenplätzen. In Bräunlingen liegt das Angebot an Krippenplätzen deutlich über der aktuellen politischen Zielvorstellung von 35 Prozent. Auswärtige Kinder können derzeit nicht aufgenommen werden. Ausnahmen gibt es nur bei einer Berufstätigkeit eines Elternteils in Bräunlingen.

Baukosten und Abriss

Der Gesamtkostenrahmen für den Umbau und die Sanierung von über 700 000 Euro, von dem die Stadt Bräunlingen mit rund 580 000 Euro den größten Teil übernimmt, kann voraussichtlich eingehalten werden. Das hintere, bisherige Kiga Gebäude an der Pfarrgasse wird in absehbarer Zeit abgerissen.

Das Leitbild

„Lasst uns aufeinander achten und zur Liebe sowie zu guten Taten anspornen“, so das Leitbild der katholischen Kindertagesstätte. Großer Wert wird auf die Beachtung der Qualitätsentwicklung und deren Sicherung sowie auf das christliche Menschenbild gelegt. Dabei werden die Kinder als einzigartige Persönlichkeiten mit ihrer Lebensgeschichte, ihren individuellen Fähigkeiten, Eigenarten und Begabungen gesehen. Wichtig ist auch die gute Zusammenarbeit mit den Eltern und der Grundschule.

Tag der offenen Tür

Der Kindergarten St. Vinzenz in Bräunlingen öffnet am kommenden Sonntag, 26. Mai, seine Pforten und präsentiert sich in neuem Glanz. Im Rahmen des Gottesdienstes um 10.30 Uhr in der katholischen Stadtkirche gibt es neben einem Liedbeitrag der Kiga-Kinder mehrere Ansprachen zur Umbaumaßnahme. Nach einer Prozession, angeführt von der Jugendkapelle, zum sanierten Gebäude, findet die Einweihung und feierliche Eröffnung der Krippe mit Pfarrer Manuel Grimm statt. Anschließend werden ein Unterhaltungsprogramm für Kinder sowie Auftritte des Heimat- und Trachtenbundes geboten. Die Bräunlinger Landfrauen sorgen für das leibliche Wohl der Besucher.