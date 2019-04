Der junge Bräunlinger Gitarrist Daniel Pak ging bei der städtischen Sportlerehrung in der Stadthalle ohne großes Lampenfieber auf die Bühne und lockerte den würdevollen Ehrungsabend mit seinen Sologitarrenklängen angenehm auf. Er begeisterte die Besucher durch seine einfühlsamen Klänge sowie mit seiner erstaunlichen Finger- und Grifffertigkeit und vor allem seinem Medley am Ende des Abends.

Gitarrenspiel in der Schule

In der achten Klasse des Fürstenberg-Gymnasiums gab es viele Arbeitsgemeinschaften, darunter auch das Angebot, das Gitarrenspiel zu erlernen. In dieser Gruppe hatten sich damals nicht viele Schüler gemeldet, sodass Daniel Pak sofort einen Platz bekam. Zu Beginn stand die Reinschmeckphase – und: „Mit der Zeit hat mir das Gitarrenspiel immer besser gefallen, auch mein AG-Leiter Musiklehrer Dieter Kraus war auf meiner Wellenlänge“, so der 17-Jährige. Als erstes habe er sich dann eine eigene Gitarre gekauft und mit dem neuen Instrument sehr schnell gute Fortschritte gemacht. „Auf Vorschlag von Dieter Kraus habe ich dann Gitarreneinzelunterricht genommen, um mich weiter zu verbessern, ein Unterricht, den ich bis heute noch besuche.“

Starker Drang zur Musik

Mit der Zeit schaffte es Daniel Pak, sich Melodien und Lieder selbst zu erarbeiten, auch mit leichter Unterstützung des Gitarrenlehrers. „Ich höre auch im Internet immer wieder Lieder, die mir gefallen, und versuche, mir diese Melodien über die Noten selbst zu erarbeiten“. Der Bräunlinger Jungmusiker hat auch schon mit dem Klavierspiel geliebäugelt, doch in seiner aktuellen Situation in der zehnten Gymnasiumklasse sei es nicht nur zeitlich sehr schwierig, neben dem Gitarrenspiel auch noch ein anderes Instrument näher kennenzulernen: „Ein gebrauchtes Keyboard habe ich zwar, doch das steht zur Zeit nur rum.“

Berufswunsch und Richtungen

Daniel Pak will nach dem Abitur in Richtung Technik einen Beruf anstreben, doch er könnte sich auch vorstellen, als Mathematik- und Englischlehrer Schüler zu unterrichten. Wenn das nicht klappt, dann will er „etwas in Richtung Musik machen“, was er auch in seinen Abiturkursen belegt hat: „Natürlich gehören nicht nur das Musikmachen, sondern auch theoretische Musikkennnisse dazu.

Viel Publikum nicht ungewöhnlich

Bisher hat Daniel Pak bei seinen Auftritten meist vor 50 bis 100 Zuhören, auch im Rahmen der Musikschule, gespielt, doch die Größenordnung bei der Bräunlinger Sportlerehrung mit über 200 Personen ist bisher selten vorgekommen. Zwar sei er bei einem Gitarrenensemble dabei, doch in den meisten Fällen spiele er gerne alleine vor Publikum, wobei Musiklehrer Kraus ihn bei größeren Vorspielen immer wieder als Solospieler einbaut. Bei einem Konzert im Gymnasium waren sogar rund 400 Leute als Zuhörer dabei, als er zwei Solostücke auf der Gitarre spielte.

Nervosität kommt keine auf

„Groß nervös war ich bei der Sportlerehrung nicht, denn bei den Stücken war ich bisher sehr sicher gewesen. Doch zu Beginn kam ich etwas unter Druck, was sich dann immer mehr gelegt hat“, so der junge Virtuose. Er habe eine Liste von etlichen Liedern, von der er sich für seine Auftritte einige heraussucht. Doch ab und an gibt ihm Dieter Kraus eine Liste vor, aus der er auswählen kann. Dieter Kraus gibt auch manchmal die musikalische Richtung vor, was der Lehrer für gut und angemessen halte: „Ich suche mir dann die Melodien aus“, so Daniel Pak.

Keine bevorzugte Musikrichtung

Die Musikrichtung, schnell, langsam, einfühlsam oder flotte Rhythmen, das hängt von der Situation der Auftritte ab, denn je nach Publikum müsse die Auswahl getroffen werden: „Bei der Sportlerehrung hatte ich aufgrund eines Hinweises des Veranstalters, dem Kulturamt, meine Melodien ausgewählt, da alle Altersgruppen vertreten waren“. Nach einer Anfrage an Dieter Kraus durch das Kulturamt Bräunlingen kam Daniel Pak als Solist zum Vorspiel bei der Sportlerehrung.

Mit der Gitarre gerne solo

Eine E-Gitarre sei für ihn bisher noch kein großes Thema gewesen, doch er könne sich durchaus vorstellen, dass dies in absehbarer Zeit für ihn aktuell werde. Er wolle so weit wie möglich selbstständig Musik machen, weshalb für ihn das Mitspielen in einer Musikkapelle oder ähnliches eigentlich nicht das Ziel sei, so der Musiker. Er bleibt mit seinem Instrument lieber solo.