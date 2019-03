Ein Blick aufs Handy: "Am Sonntag ist ideales Cego-Wetter", sagt Marcus Ewald und greift wieder zu seinen Karten. Trüb, regnerisch oder Schnee – so ein Wetter wird die Cego-Fans wieder in großen Scharen ins Gemeindehaus kommen, denn dort findet am Sonntag, 17. März, das Cego-Turnier statt, das im Rahmen der Schwarzwald-Meisterschaft ausgetragen wird.

Drei junge Bräunlinger spielen schon lange Cego

Seit sieben Jahren organisieren Hannes Wehinger, Marcus Ewald und Ralf Moßbrugger das Turnier nun gemeinsam. Die Begeisterung für Cego hat die Drei aber schon viel früher gepackt. Lange ist es her, als sie im Bräunlinger Zeltlager zusammensaßen und gemeinsam Cego gespielt haben. Neben Cego haben sie dort auch vom damaligen Pfarrer Stefan Ocker, der in Bräunlingen den Grundstein für die Zeltlager-Tradition gelegt hat, auch Mus gelernt – ein traditionelles Kartenspiel baskischen Ursprungs. Aus dem Zeltlager sind sie mittlerweile herausgewachsen, im Hintergrund helfen sie der nächsten Leiter-Generation mit ihrer Erfahrung noch bei der Organisation der in Bräunlingen so beliebten Zeltlager.

Doch die Freundschaft und die Begeisterung für Cego hat die Zeit überdauert. Das zeigt sich im Verein Doba-Oldies, der aus ehemaligen Zeltlager-Fans besteht. Wer aus der aktiven Riege ausscheidet, der findet hier eine neue Anlaufstelle. Mittlerweile sind es 28 Erwachsene zwischen Mitte 20 und Mitte 30 – den ersten Nachwuchs gibt es auch schon. "Viele haben für das Studium Bräunlingen verlassen. Einige sind zurückgekehrt, doch nicht alle", erklärt Wehinger die Vereinsgründung. Und so gibt es einmal im Monat ein Treffen – stets ist auch ein Programm dabei – bei dem sich die Bräunlinger, die mittlerweile nicht mehr in ihrer Heimatstadt wohnen, auch sicher sein können, dass alle da sind, wenn sie von München, Stuttgart, aus Frankreich oder Österreich, anreisen.

Verein organisiert das Cego-Turnier und den Hährstall

Doch der Verein besteht nicht nur aus netten Treffen, schönen Ausflügen und dem Aufrechterhalten von Freundschaften. Mit zwei Veranstaltungen erhalten die jungen Bräunlinger auch alte Traditionen aufrecht. Neben dem Cego-Turnier wird an der Fasnet von ihnen auch stets der Hährstall betrieben. "Sonst würde es ja vermutlich keiner machen", sagt Marcus Ewald.

Gezeigt hat das auch das Cego-Turnier, das nun zwar zum siebten Mal von den Doba-Oldies organisiert wurde, aber in Bräunlingen eigentlich schon eine lange Tradition hat. Ursprünglich war es vom Kegelverein Husch-Husch organisiert worden, dann fand es lange Zeit nicht mehr statt, bis sich die Doba-Oldies der Aufgabe angenommen haben. "Cego ist einfach ein abwechslungsreiches Spiel", erklärt Wehinger seine Begeisterung für das traditionelle Spiel. Es würde in erster Linie nicht um Glück gehen und mit den vielen Varianten, die möglich wären, sei es ein abwechslungsreiches und spannendes Spiel. "Jede Runde, jedes Spiel ist anders", so Wehinger und Ewald fügt hinzu: "Es ist auch sehr tricki. Manchmal gibt eine kleine Entscheidung den Ausschlag." Und es bringe die Generationen an einen Tisch, weil Jung und Alt gemeinsam miteinander spielen können. "Wir hatten sogar einmal bei einem Cego-Turnier einen Neunjährigen, der mitgespielt hat"; erinnert sich Ralf Moßbrugger.

Über 100 Spieler aus der ganzen Region kommen nach Bräunlingen

"Es ist auch toll, wenn man beim Turnier die ganzen Dialekte hört und du genau weißt, dass dein Gegenüber aus dem Glottertal kommt", erklärt Ewald. Grundsätzlich reisen die Cego-Spieler aus der ganzen Region an. Aus Müllheim kommen sie ebenso wie aus Engen, Tuttlingen oder vom Schluchsee. "Die Schwarzwaldmeisterschaft hat ein ziemlich großes Einzugsgebiet und Bräunlingen liegt ziemlich zentral", erklärt Wehinger. Und so hatten die drei Hauptorganisatoren vor sieben Jahren auch überhaupt keine Startprobleme: Gleich zum ersten Turnier kamen über 100 Spieler – eine Zahl, die über die Jahre hinweg gehalten werden konnte.

Und wenn die Doba-Oldies ihre beiden Veranstaltungen – das Cego-Turnier und den Hährstall machen -, dann bleibt unter dem Strich auch immer etwas hängen. "Wir machen das allerdings nicht, um irgendeinen Gewinn einzustreichen, und deshalb spenden wir die Einnahmen immer", erklärt Wehinger. Als Vereinszweck wollen sie die Jugend unterstützen und so fließen die Spenden in der unterschiedlichsten Projekte im In- und Ausland. In Bräunlingen war es beispielsweise eine Spende für die Delfintherapie von Eron Bekc. Oder in Uruguay ein Jugendzentrum, das bei einem Wirbelsturm zerstört wurde und das in der Heimatstadt von Veronica Friedrich steht, die auch bei den Doba Oldies Mitglied ist. Und so wird es nach dem Sonntag, wenn über 100 Cego-Spieler im Gemeindesaal zusammengekommen sind und auch ein bisschen was gegessen und getrunken haben, ein neues Projekt geben, das unterstützt wird. "Wir suchen immer etwas aus, das uns auch am Herzen liegt", verspricht Hannes Wehinger.

