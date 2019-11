Seit 2016 gibt es aufgrund einer Initiative der Stadt Bräunlingen die Löwenstarken Veranstaltungen, die mit fünf Terminen in 2020 eine Neuauflage finden werden. Auch aufgrund der guten Erfahrungen der zurückliegenden Jahre seit Beginn. Unter anderem sind verschiedene Musikrichtungen und aussagekräftiges, humorvolles und auch hintergründiges Kabarett mit dabei, was für jeden etwas in der Stadthalle bieten dürfte.

Guter Publikumszuspruch

Ein neues Kombiticket für 76,80 Euro für alle fünf Veranstaltungen, das bis zum 27. März 2020 bei der Tourismusinformation gekauft werden kann, bringt eine erhebliche Einsparung zum Einzelkartenkauf. Mit dem Verlauf der Veranstaltungsreihe 2019 zeigte sich Katharina Pfaff vom Amt für Tourismus, Kultur und Sport zurückblickend sehr zufrieden, was auch der gute Zuspruch beim Publikum unterstreiche.

Moderne Blasmusik

Den Startschuss für das vom Amt für Tourismus, Kultur und Sport initiierten Programmes 2020 gibt die Wolterdinger Band „Brotäne Herdepfl“ am Samstag 28. März. Die jungen Musiker haben sich die moderne Blasmusik auf die Fahne geschrieben. Polkas und Märsche sucht man vergeblich. Dafür gibt es sowohl Chart-, Pop- und Rock-Songs als auch elektronische Musik, die die Stimmung zum Kochen bringen sollen. Aus eigens angefertigten Arrangements, die auf die Besetzung von neun Bläsern und einen Schlagzeuger zugeschnitten sind, entwickelt sich ein ganz eigener Sound.

Matthias Jung wird angekündigt als „Deutschlands lustigster Jugendexperte“. | Bild: Christoph Hirse

Witziges vom Jugendversteher

„Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“, betont Matthias Jung am Donnerstag 14. Mai. Jung ist Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugendexperte. Er kennt hitzige Diskussionen uber Schule, Zimmer aufräumen und Helfen im Haushalt. Und er weiß, wie Eltern mit ihren „Pubertieren“ umgehen mussen, was er erstmals in Bräunlingen vertragen wird.

Das Duo Milou und Flint sieht die Bräunlinger Stadthalle schon als ihre Stammkneipe an. | Bild: Sascha Pierro

Lagerfeuerromantik in der Stadthalle

Keine Unbekannten in Bräunlingen sind Milou & Flint, die die Stadthalle mittlerweile als eines ihrer Stammlokale ansehen. Sie lieben das ehrlich Handgemachte und mit ihrem Harmoniegesang wollen sie jedem Auftritt eine gewisse Lagerfeuerromantik verleihen, was am 24. Oktober zu hören sein wird.

Die Vollblut-Komödiantinnen „Dui Do On De Sell“ berichten über das schwäbische Eheleben. | Bild: Pixadilly Heidi Musolesi

Heiteres zum schwäbischen Familienleben

Die beiden Vollblut-Komödiantinnen Petra Binder und Doris Reichenauer, „Dui Do On De Sell“, die bereits in der Stadthalle begeistert haben, richten in ihrem Programm einen erbarmungslos ehrlichen und witzigen Blick auf das schwäbische Ehe-und Familienleben, so dass dabei kein Auge trocken bleibt. Dabei schonen sie sich selbst nicht. Sie zeigen auch auf, dass die Nachricht vom Vorruhestand des eigenen Ehemannes die moderne Frau nach 30 Ehejahren plötzlich vor etliche neuen Herausforderungen stellt.

Rock, Pop und eigene Songs

Die Wombats aus Furtwangen/Schonach bilden den Abschluss der Kleinkunstreihe 2020. Die Band bringt mehr als 25 Jahre Musikerfahrung mit. Das soll ein breit gefächertes Repertoire von Rock, Pop und Folk bis hin zu eigenen Songs garantieren. Auf der Bühne sind neben den sechs Musikern bis zu 14 Instrumente zu sehen, wobei ein charakteristisches Merkmal der mehrstimmige Gesang ist.

Bräunlingen Lichtblick für die Kelnhof-Kunstwerke: Widerkehre-Sanierung ist in mittelfristige Finanzplanung aufgenommen Das könnte Sie auch interessieren