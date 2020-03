Alle sprechen von der Digitalisierung der Schulen. Gerade jetzt, wo es nötig ist, die Kinder mit ausreichend Aufgaben zu verfügen. Doch was ist eigentlich mit den Kindergarten-Kindern? Die müssen schließlich auch zuhause bleiben und ganz ohne die Spielkameraden kann da der Tag schon einmal lange werden. Nicht nur für den Nachwuchs, sondern auch für die Eltern.

Respekt vor Leistung der Eltern

„Versetzt man sich nun in die Lage der Eltern, die nun die gewohnte Betreuung ihrer Kinder von einem Tag auf den anderen selbst organisieren zu müssen, ein fünf bis sechs Stunden Tag für ihre Schützlinge, die es erleben durften in Gemeinschaft mit anderen den Tag zu verbringen“, sagt Ulrike Gut vom Bräunlinger Kindergarten St. Vinzenz. Mit Respekt sehen die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens, wie das die Mütter und Väter meistern und bieten ihre Unterstützung an. Durch eine App ist der Kindergarten mit den Eltern vernetzt und diese wird nun für ein Angebot genutzt, um den Tag der Eltern mit ihren Kindern abwechslungsreich und erlebnisreich zu gestalten.

Jeden Tag neue Aktivitäten

So stellt das Team täglich ein Programm an Aktivitäten online. Seit dem ersten Tag der Schließung gibt es ein Programm, das zu Hause oder im Garten mit den Eltern gemacht werden kann. So zum Beispiel: themenaktuelle Ausmalbilder, Bewegungserziehung mit Übungsanleitungen an der frischen Luft im Garten, Geschichten und Märchen zum Nachspielen, und vieles mehr. Aber auch ganz Praktisches, so gab es zum Beispiel tolle Kuchen und Kochrezepte fürs Wochenende. Von den Eltern habe es schon viel positive Resonanz gegeben, dass so virtuell mit den Erzieherinnen und den Kindern der Kontakt aufrecht erhalten bleibt. Über die App bekommen aber auch die Eltern guten Zuspruch und Aufmunterungen in Form von Zitaten oder begleitenden Texten.

Bräunlingen Kindergartenplätze für auswärtige Kinder: Vor dem Elternbrief müssen die Zahlen vorliegen Das könnte Sie auch interessieren

Gespannt, was kommt

„Sind wir alle gespannt, was die nächsten Tage an tollem Programm noch aus dem Hut gezaubert wird und welche Überraschungen noch auf die Kinder und deren Eltern zukommen, um weitere Brücken Elternhaus-Kindergarten zu bauen“, sagt Gut. Doch es soll keine kommunikative Einbahnstraße sein: Ebenso warten die Erzieherinnen voller Freude auf Fotos als Rückmeldungen die an kiga-braeunlingen@kath-aufderbaar.de gesendet werden können, um sie zu einem späteren Zeitpunkt in einem Bilderbogen begutachten zu können.