Zu den größten Projekten, mit denen sich die Bräunlinger aktuell auseinandersetzen, gehören die neuen Baugebiete. Neben das bestehende Bregenberg-Wohngebiet kommt eine Erweiterung, die Raum für neue Bauplätze bietet. Bei den Arbeiten zum Gebiet handelt es sich um den größten Einzelauftrag, den die Stadt jemals vergeben hat.

Angedacht war das Projekt am Bregenberg bereits in den 1960er-Jahren. Eine Planung für einen kompletten Stadtteil wurde damals bereits erstellt. Nun laufen die Arbeiten allerdings und lassen auf einer Fläche von rund vier Hektar neuer Wohnraum entstehen. 2020 fließen etwa eine Million Euro in das Gebiet, 2021 folgen weitere 1,1 Millionen Euro.

Wer dort einen Bauplatz bekommt, das wird über eine Interessensliste geregelt, die vom Liegenschaftsamt verwaltet wird. Darauf sind auch noch Personen verzeichnet, die sich schon vor Jahren für einen Bauplatz interessierten. Jetzt gibt es wieder Gelegenheit.

Die gibt es auch in Waldhausen, wo am neuen Gebiet Hinterm Kirchle III gearbeitet wird. Bereits im Juli rollten hier die Bagger an und begannen mit der Erschließung des rund 19 000 Quadratmeter großen Gebietes. Die soll noch in diesem Jahre abgeschlossen sein, 2020 will man bereits mit der Bebauung beginnen. Hinterm Kirchle II sollen zukünftig 17 Bauplätze zur Verfügung stehen. Auch hier gibt es schon einen langen Vorlauf. Der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet wurde bereits 2006 rechtskräftig.