Bräunlingen Einbrecher dringen mit Axt und Vorschlaghammer in Bräunlinger Discounter ein

Unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden des Heiligen Abends über ein Dachfenster in einen Discounter an der Hüfinger Straße eingebrochen und haben dabei einen Schaden von rund 10.000 Euro angerichtet, teilt die Polizei mit.