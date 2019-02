In Bräunlingen hat man derzeit Probleme. Ja, wirklich. Die Buchstaben spielen verrückt. Auf dem Rathaus dürfte man sicher kaum jemals so verdichtet mit Buchstaben zu tun gehabt haben, wie dieser Tage. Erst wurde das „E“ am Stadthallen-Schriftzug mutwillig von irgendwelchen zerstörungswütigen Kletterern abgerissen und musste ersetzt werden, jetzt kommen weitere Buchstaben-Probleme hinzu.

Das „E“ ist wieder da, dafür fehlt an anderer Stelle ein kleines „Y“, und zwar an der Behindertentoilette der Brändbachhalle in Unterbränd. „Es handelt sich dabei aber um keinen Diebstahl oder Sachbeschädigung, sondern schlichtweg um ein Versehen des Lieferanten“, erklärt Alexander Misok vom Stadtbauamt. Bei dem Wort „Eurokey“ ist der letzte Buchstabe abhandengekommen. Also ein „E“ für ein „Y“? Nein, das Hexenwerk ist nur ein temporärer Makel, der mit Kosten von wenigen Cent behoben werden kann. „Man werde deshalb keinen Arbeitskreis gründen“, so Misok.

Und beinahe wurde die Stadt erneut Opfer eines fehlenden Buchstabens. Nach Bräunlingen und Unterbränd traf es dieses Mal Döggingen. Dort sollen neue Schilder an die Gauchachhalle. „7b“ soll es werden. Eigens für dieses Vorhaben wandte sich die Stadt an eine Fachfirma zur Herstellung von Zahlen. Anscheinend muss dort allerdings der Mitarbeiter, der eigentlich für die Buchstaben zuständig ist, bereits wieder gekündigt haben – es gibt dort generell keine Buchstaben zu kaufen. Der Nummernzusatz „B“ muss also an anderer Stelle aufgetrieben werden.

Im Stadtbauamt wurde man fündig und konnte tatsächlich einen Lieferanten auftreiben, der auch ein „B“ im Lager hatte. Bei der aktuellen Pechsträhne mit den Buchstaben ist zu wünschen, dass es dieses Mal gelingt. „Wir dürfen gespannt sein, was geliefert wird“, freut sich auch das Stadtbauamt.