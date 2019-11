Der städtische Kindergarten ist abermals umgebaut. Nicht das erste Mal für das Gebäude, das auch schon andere Nutzung erfahren hat. Entstanden ist eine fünfte Gruppe. Der Grund liegt im weiter steigenden Bedarf, dem die Stadt nachkommen muss.

Was gibt‘s Neues?

Aber was hat sich im Kindergarten mit dem Umbau konkret geändert? Neben der Umplatzierung der Brandschutztür im Gang wurden auch die Toiletten der Kinder in einem Bereich neu gestaltet. Besonders liebevoll die Arbeit des Bauhofs: Als kleine optische Abtrennung zum restlichen Bereich, haben die Mitarbeiter eine hölzerne Hausfassade hergestellt. Samt kleiner Fenster, die geöffnet werden können.

Eine tolle Umgebung, die die Keinen jetzt erkunden können. Nicht umsonst wird dabei auch von einem Abenteuerland gesprochen, dass es zu entdecken gilt. Für Alexander Misok vom Stadtbauamt liegt dabei der Vergleich mit einem Hotel nicht fern: „Es gibt Funktionsräume mit unterschiedlicher Nutzung und ein WC mit Strandblick. Wo gibt‘s das sonst, wenn nicht in einem Hotel?“, sagt er.

Worum es geht

Beim Blick in den Toilettenraum wird dann klar, worum es geht. Über den Kabinen und den Waschbecken in Miniaturformat prangen zwei Bilder an der Wand. Darauf zu sehen sind geöffnete Fenster, die den Blick auf einen wunderbar hellen Sandstrand offenbaren, der über einen Weg durch das Dünengras zu erreiche ist. Urlaubs-Atmosphäre beim Toilettengang. Sowas wissen auch die kleinen Benutzer der WC-Anlage zu schätzen.

Bleibt nur die Frage, wie die Aussicht wirkt. Bitte nicht wundern, wenn die Toilette zum beliebten Entspannungs-Treffpunkt des Kindergartens wird. Treffen wir uns zwischen den Dünen?