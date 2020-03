In der stillen, abgedunkelten Stadtkirche sind leise meditative Gitarrenklänge zu hören. Eine Kerze mitten im Stuhlkreis beim Seitenaltar verbreitet ihren flackernden Schein. Hektik und Stress sind weit weg. Unter dem Motto „Zeit für mich – Zeit für Gott“ lädt die katholische Pfarrgemeinde zur Meditation in der Fastenzeit ein.

Gemeinsamkeit

„Wir wollen den Interessierten die Möglichkeit geben, für eine halbe Stunde jeden Dienstag ab 19 Uhr dem Alltagsstress gemeinsam durch auch von Menschen geprägte Gedanken, religiöse bestimmte Texte und auch durch die Gemeinsamkeit zu entfliehen“ betonte Andrea Kleiser, eine der drei Meditationsteammitglieder.

Religiös geprägt

Fünf Abende, jeweils Dienstag ab 19 Uhr in der Stadtkirche, beschäftigen sich die Teilnehmer mit den von leichter Religiosität geprägten Themen: „Unterwegs, Wohlfühlen, Gemeinsam, Lernend und Neugierig“, alles meditative Gedanken und Inhalte, durch welche die Teilnehmer im Stuhlkreis mit Gleichgesinnten zur Ruhe und Entspannung kommen sollen.

Auch die Gespräche bei einem Glas Tee untereinander tragen mit dazu bei die wichtige innere Ruhe zu finden. | Bild: Dagobert Maier

Die Welt für mich neu entdecken und mit all meinen Sinnen unterwegs sein. Jesus ist unterwegs zu uns Menschen, mit der Liebe Gottes und der Kraft des heiligen Geistes. Begegnungen können verändern und sie können auch unser Leben heil machen sowie uns verbinden. Das in der Gemeinschaft mit Gott, der Ja zu jedem Menschen sagt. Neugierig sein und dabei die Privatsphäre des anderen zu respektierten, kann ein guter Ansatz sein, um zu einem heutige und verantwortungsvollen Lebensentwurf zu kommen. Wohlfühlen durch Liebe die mitten in unser Welt zur Hoffnung, zur Zukunft zum Leben wird. Mittendrin und deine Liebe umgibt mich. Nimm dir eine halbe Stunde Zeit zum Gebet. Außer wenn du viel zu tun hast, dann lerne einen Stunde Zeit zu nehmen. Es ist höchste Zeit den unsere Welt braucht dich hier und jetzt, was etliche noch lernen.

Mit ruhiger, einfühlsamer und gut verständlicher angenehmer Stimme tragen Andrea Kleiser, Vera Sulzmann und Sylvia Fürst etliche Gedanken vor, die sich unter anderem mit den Begegnungen der Menschen an Wegkreuzungen ergeben, an denen wir zu Brückenbauern werden können. „Unser Welt braucht Menschen, die bereit sind Brücken zu bauen und die bereit sind gemeinsam zu gehen“, war zu hören.

Aussagekräftige Bibeltexte

Nach einigen Fürbitten in Stille für unter anderem Menschen, die in der Sackgasse sind, eine neu Lebensschwelle erleben oder an die keiner denkt, erinnern aussagekräftige Bibeltexte an die Zeit in der Jesus lebte. Die Suche nach Segensorten nimmt einen breiten Raum ein, wobei sich die Teilnehmer an den Händen fassen. Der Meditationsplatz, die Ruhe und Stille drum herum, eine gute Sitzposition und Körperhaltung und eine ruhige, tiefe Atmung sorgen dafür, dass alle Anwesenden versuchen können, ihre Gedanken zu ordnen und – wenn abgeschweift wird – wieder zurückzuholen.

Das Meditationsteam – Andrea Kleiser (von links), Sylvia Fürst und Vera Sulzmann – sorgt für eine angenehme Stimmung. | Bild: Dagobert Maier

Das Singen von Liedern, darunter „Herr du bist mein Leben“, „Wo zwei oder drei beisammen sind“ und „Ein gutes Wort“, sorgen zusätzlich dafür, dass die Mediationsrunde ihre Gemeinsamkeit stärkt und dadurch dem Alltagsstress gut entfliehen kann. „Mir haben die Meditation, die Gedanken und Geschichten sehr gut gefallen und haben mir eine gute innere Ruhe gebracht“, sagte eine der Teilnehmerinnen, die sich schon auf den nächsten Dienstag freut.

Mit Gleichgesinnten

Für jeden gibt es ein Glas warmen Tee. Ein Ausklang mit etlichen Gesprächen untereinander schließt eine viel gelobte Fastenzeitmeditation ab, die eine gute Möglichkeit bietet, in der heutigen, hektischen Zeit zusammen mit Gleichgesinnten innere und äußere Ruhe zu finden.