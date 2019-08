Für Horst Kritzer aus Waldhausen, der im Mai 2019 in den Gemeinderat gewählt wurde, ist der Ratstisch nichts Unbekanntes, denn er war von 2009 bis 2014 schon einmal Stadtrat und ist seit 2004 als Ortsvorsteher von Waldhausen viele Jahre im Gremium mit dabei. „Ich saß fünf Jahre bei Entscheidungen mit am Ratstisch, doch ich konnte nicht mitstimmen, was bei knappen Entscheidungen für mich wichtig ist“ so Horst Kritzer. Unter dem Motto „es gibt kein Gas, es gibt nur Vollgas“, sieht Kritzer sein kommunalpolitisches Engagement.

Baugebiet und Gemeindehauserweiterung

Wichtig für Waldhausen sei das neue Baugebiet Hinter dem Kirchle, auf dem 17 Grundstücke für Häuser entstehen, was für die Entwicklung des Ortsteils sehr viel bedeute. Dies sei auch wichtig, um die Leute an den Ort zu binden. Ein weiteres großes Projekt sei die Erweiterung des Gemeindehauses nach der Renovierung in 1996. „In Waldhausen wurden viele Vorhaben durch Eigenleistungen umgesetzt“, so der Ortsvorsteher und wies auf etliche Pflasterungen, Ruhebänke und den Kinderspielplatz hin.

FDP wichtiger Antrieb

Auch die FDP sei für ihn ein wichtiger Antrieb, in der Kommunalpolitik mitzuarbeiten. Durch den ehemaligen FDP-Landeswirtschaftsminister Ernst Pfister habe er viel Motivation erfahren und dieser habe ihm näher gebracht, was die Politik eigentlich bedeute. Dies habe ihn mitgeprägt.

Kritzer lobte die sehr gute Gemeinderatswahlliste der FDP, was ihm weitere Motivation für sein kommunalpolitisches Engagement gegeben habe. „Bräunlingen liegt mir sehr am Herzen“, unterstrich der 59–Jährige, der als Betriebsschlosser und Kesselwärter arbeitet, sowie Hausmeistertätigkeiten durchführt. Hinzu kommt noch die Nebentätigkeit in der Landwirtschaft und im Waldhausener Gasthof „Blume“ (Fabi).

Eishockey-und Fußballfan

Daneben ist Horst Kritzer Fan des Eishockeysports, geht gerne zu den Fußballspielen des Freiburger Sportclubs und hat gute Kontakte über Uli Hoeness zum FC Bayern. In der SC-Stadionzeitung wurde er mit einem Bild in Lederhose und einem SC-Fanschal abgebildet „Als Badener schlägt mein Herz natürlich für den SC“, sagte der Fußballfan. Er ist auch Mitglied der Feuerwehr und gehört schon seit fast 30 Jahre mit zum Club der schönen Stunden. „Man lernt im Gemeinderat sehr viel über seine Heimatstadt“, was für ihn sehr wichtig sei, so Kritzer abschließend.