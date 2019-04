von SK

Die Stadtverwaltung hat im vergangenen Jahr die 265 Hundebesitzer angeschrieben und Änderungs- und Ergänzungsbedarf bei den Hundetoiletten ermittelt. Knapp 100 Hundebesitzer beteiligten sich an der Umfrage. Das Ergebnis: Sechs zusätzliche Standorte für Hunde-Klos werden benötigt. Die ersten drei wurden nun vom Bauhof aufgestellt.

Handlungsbedarf erkennen

„Uns war es wichtig herauszufinden, wo Handlungsbedarf besteht und hier auch nachzujustieren“, so Bürgermeister Micha Bächle. Wichtig sei, dass die neuen Hundetoiletten auch angenommen werden. Bei der Umfrage wurden die bestehenden WCs als sinnvoll eingestuft.

Drei WCs kommen 2020

Die drei neuen Standorte sind am Radweg in Bruggen, beim Lehrbienenstand zwischen Bräunlingen und Waldhausen sowie an der Waldstraße in Döggingen. Drei weitere Standorte sollen 2020 kommen – einer in Döggingen und zwei in Bräunlingen. Aktuell gibt es nun in Bräunlingen 13, Döggingen drei, Unterbränd sieben sowie in Waldhausen, Mistelbrunn und Bruggen jeweils eine Hundetoilette.