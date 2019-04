Der Ortskern soll noch attraktiver gestaltet, Potenziale zur Innenentwicklung gestärkt werden. So lautet es in der Zielsetzung zum Dögginger Perspektivplan. Dabei geht es um die Aktivierung innerörtlicher Potenziale. Hervorgegangen ist das Ganze aus dem Flächenmanager-Projekt des Gemeindeverwaltungs-Verbandes (GVV). Fokus auf Optimierung, nicht Expansion.

Döggingen Die Bürger planen Döggingens Zukunft mit: So wird unser Ortskern noch attratkiver Das könnte Sie auch interessieren

Decke bereits eingestürzt

Ein Grundstück drängt sich für eine Bearbeitung innerhalb des Projekts förmlich auf: Das alte Gasthaus Wurzelstube, ehemals Sonne, am Dögginger Adlerplatz. Wo früher Geselligkeit und Leben herrschte, sind heute Füchse zu Hause. Rund um das Gebäude wuchern Hecken und Sträucher. Die Fensterscheiben sind geborsten und offenbaren einen Blick ins Innere des Hauses. Offensichtlich ist dort im hinteren Bereich bereits die Decke eingestürzt. Bereits mehrfach schon wurde die ehemalige Wurzelstube als Döggingens Schandfleck bezeichnet.

Blick ins Gebäude-Innere: Die Deckenbalken haben teilweise schon nachgegeben, das Dach ist bereits an mehreren Stellen eingestürzt. | Bild: Simon, Guy

Keine Probleme für den Kreisverkehr

Schon vor einigen Jahren hat die Ortsverwaltung versucht, das Gebäude zu kaufen und abreißen zu lassen. Im Bereich des Adlerplatzes ist mittelfristig etwa ein Kreisverkehr geplant. Der steht laut aktuellen Planungen nicht im Widerspruch zur maroden Wurzelstube. "Es ist wichtig, dass wir den Kreisverkehr so reinbekommen, dass er planerisch ohne das Grundstück funktioniert", sagt Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher.

Betreten verboten: Im Inneren der alten Wurzelstube ist vieles schon marode und eingebrochen. Entsprechend auch der Gefahrenhinweis und der Zaun. Den hat der Besitzer aufstellen lassen, um die Verkehrssicherung herzustellen. | Bild: Simon, Guy

Versuche bisher fehlgeschlagen

Mehrere Versuche, das Objekt zu handelsüblichen Baupreisen, im Jahr 2015 rund 95 000 Euro minus die Abbruchkosten, zu erwerben, schlugen bisher fehl. Ebenso seien einige Vor-Ort-Termine gemeinsam mit Vertretern von Stadt und Landratsamt bisher erfolglos geblieben. Schon Dieter Fehrenbachers Vorgänger als Ortsvorsteher, Hans-Peter Wehinger hat sich mit dem Thema beschäftigt. "Kinder können ohne Probleme in das einsturzgefährdete Gebäude einsteigen", kritisierte er damals. "Grundsätzlich ist es unser Anliegen, das Gebäude zu erwerben und abzureißen", sagt Fehrenbacher. Es habe auch mal ein Angebot des Besitzers gegeben, preislich jedoch überzogen. Ein realistisches Anbebot habe es bisher nicht gegeben. Großes Problem der Angelegenheit: "Es ist alles in der Schwebe", so der Ortsvorsteher.

Kaputte Glasscheibe: Das Gebäude wurde zeitweise auch schon von Füchsen als Unterkunft benutzt. | Bild: Simon, Guy

Darf das Haus einfach vergammeln?

Aber darf ein Privatbesitzer Haus und Grundstück einfach vergammeln lassen, bis es quasi in Stücke zerfällt. "Ja, darf er", erklärt Stadtbaumeisterin Antje Krotzinger. Das sei zwar teilweise merkwürdig, jedoch sei das die Angelegenheit des Besitzers. Ledigliche etwaige Sicherheitsrisiken müssen aus dem Weg geschafft werden. "Ich kenne aus meiner vorherigen Tätigkeit ein altes Holzhaus, das sich immer weiter in eine Straße neigte, dass auch die Absperrung immer weiter verschoben werden musste", sagt Krotzinger. Wichtig ist: Es muss sicher sein. Entsprechend befindet sich um die alte Wurzelstube auch eine Absperrung in Form eines Bauzaunes.