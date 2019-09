Gute Nachrichten Für die Vereine in der Zähringerstadt und den Ortsteilen: Künftig wird es neben der Förderung für Jugendliche auch eine spezifisch für Kinder geben. Zudem braucht es pro Verein weniger Mitglieder in den jeweiligen Altersgruppen, um für die Förderung infrage zu kommen. Das entschied der Gemeinderat in vergangener Sitzung mit einem einstimmigen Ergebnis.

Differenzierung wird gemacht

„Bisher differenzieren die Förderrichtlinien nicht zwischen Kindern und Jugendlichen“, sagte Bürgermeister Micha Bächle. Das wolle man ändern und genauer voneinander trennen. Zudem die Kinder auch mit einem kleinen Betrag fördern. Kinder, im Alter unter sechs Jahren, werden zukünftig mit fünf Euro pro aktivem Kind gefördert. Jugendliche, ab sieben Jahren, werden anstatt wie bisher mit 14 Euro, nun mit 15 Euro gefördert.

Bräunlingen 150 Jahre TuS Bräunlingen: Der steinalte Jubilar zeigt sich beim Feiern jung und topfit Das könnte Sie auch interessieren

Abstände verringern

„Die Stadt rühmt sich mit einer guten Vereinslandschaft. Es ist also ein sinnvoller Vorschlag, die Jugend zu fördern. Seit der letzten Erhöhung sind allerdings sieben Jahre ins Land gegangen. Vielleicht ist es möglich, zukünftig die Abstände zu verringern“, so FDP Stadtrat Siegbert Wernet, der für den Gemeinderat auch als Sport-Respizient tätig ist. Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2012. Damals ging man von 10,23 Euro auf 14 Euro.

Bräunlingen Bräunlinger Angler sind vor allem auch Naturschützer Das könnte Sie auch interessieren

Auch Anzahl ist anders

Was die Räte schließlich auch geändert haben, ist die notwendige Anzahl an Kindern, um überhaupt in den Genuss einer Förderung zu kommen: „Die Erhöhung ist lobenswert. Was mich allerdings gestört hat, ist die Mindestzahl an Kindern. Vereine in der Kernstadt mit sieben oder 14 Kindern bekommen keine Förderung? Das kann man doch diskutieren“, so SPD-Stadtrat Clemens Fahl. Das sah auch CDU-Sprecher Michael Gut ähnlich: „Es wäre schon möglich, es ab fünf Leuten zu machen. Fünf wäre eine Zahl, aus der man eine Gruppe machen kann.“

Bräunlingen 60 Jahre Tischtennis-Club Bräunlingen: Verein will an alte Zeiten anknüpfen Das könnte Sie auch interessieren

Einstimmig entschieden sich die Stadträte schließlich bei der Abstimmung auch für folgende Voraussetzungen, um eine entsprechende Förderung in Anspruch nehmen zu können: Vereine in den Bräunlinger Ortsteilen benötigen mindestens fünf Kinder oder Jugendliche, bisher waren zehn notwendig. In der Kernstadt brauchte man früher 15 Kinder oder Jugendliche, ab sofort sind es lediglich noch zehn.

Bräunlingen 40 Jahre Tennisclub Bräunlingen: Hans Gut für seine besondere Verdienste geehrt Das könnte Sie auch interessieren

Die altersmäßige Definition stelle laut Angaben der Stadt bei den meisten Vereinen kein Problem dar. Aktuell bieten danach lediglich der FC Bräunlingen ein Bambini-Training und der Turn- und Sportverein ein Eltern-Kind-Turnen für die Zielgruppe der Kinder unter sechs Jahren an.

Die Regelförderung

Generell erhalten die Bräunlinger Vereine eine Regelförderung, bestehend aus einem jährlichen Grundbetrag. Der orientiert sich an der jeweiligen Mitgliederanzahl. Für eine Mitgliederzahl von mehr als 100 erwachsene aktiven Mitgliedern gibt es etwa 320 Euro von der Stadt. Hinzu kommt dann noch die Jugendförderung.