von Christina Rademacher

Der Unterbränder Spielplatz soll überplant werden. Das ist ein Wunsch des Ortschaftsrats. Jetzt habe man eine stark frequentierte neue Halle und gegenüber ist ein modriger Spielplatz mit wenigen Spielgeräten. Die Schaukel wurde demontiert und inzwischen über Wochen nicht ersetzt.

In diesem Zusammenhang wurde in der Sitzung gerade von neuen Ortschaftsräten kritisiert, der Ortschaftsrat werde nicht informiert wird, wenn der Bauhof etwas in Unterbränd erledigt. So stehe man inkompetent da, wenn man diesbezügliche Bürgerfragen nicht beantworten könne. Nicht nur der Abbau des Spielgerätes, sondern auch die Sanierung eines Teils des Weges auf der Südseite des Kirnbergsees sei so am Ortschaftrat vorbei gegangen. Anfragen von Bürgern, was denn am See gemacht wird, mussten ebenfalls unbeantwortet bleiben.

Bürgermeister Michael Bächle zeigte sich auf SÜDKURIER-Nachfrage über das Grummeln im Gremium überrascht. Die Schaukel beispielsweise, sei unmittelbar nach einem Ortstermin mit Ortvorsteher Wilfried Klötzer abgebaut worden. Sobald Reparatur oder Ersatz geregelt seien, stehe das Spielgerät Kindern wieder zur Verfügung. Generell versuche er, einen regen Austausch mit den Ortschaftsräten und einen engen Kontakt mit den Ortsvorstehern zu pflegen, betonte Bächle.