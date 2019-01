Der bisherige Zunftmeisterstellvertreter Matthias Reichmann ist zumindest bis zum Jahresende neuer Zunftmeister der Bräunlinger Narrenzunft Eintracht Bräunlingen. In einer bisher einmaligen Neuwahl im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung in der Zunftstube, was er als historisch bezeichnete, votierten 102 der 104 anwesenden Zunftmitglieder für Reichmann als neuen Zunftmeister. Der bisherige erste Zunftmeister Karl-Heinz Scherzinger war Ende 2018 aus persönlichen Gründen zurückgetreten.

"Starkes Team hinter mir"

Langanhaltender Applaus und ein "Narri, Narro" der Mitglieder für den neuen Bräunlinger Zunftmeister zeigte, dass alle dem neuen Mann an der Spitze der Narrenzunft viel Unterstützung geben werden. "Ich freue mich über die eindeutige Wahl zum neuen Zunftmeister und weiß, dass ich ein starkes Team hinter mir habe, das mich bei der großen Aufgabe unterstützen wird", sagte Reichmann nach dem überwältigenden Zuspruch der Mitglieder.

Wahl musste wiederholt werden

Die Neuwahl in der Zunftstube musste wiederholt werden, da ein Versäumnis eines Mitgliedes, das sich nicht in die Teilnehmerliste eingetragen hatte, ein Ergebnis mit mehr Stimmzetteln (104) als anwesenden Mitglieder auf der Liste (103) ergab. Der zweite Durchgang unter der Leitung von Wahlleiter Wolfgang Kropfreiter verlief dann reibungslos. Eine Stellvertreterneuwahl als Nachfolger von Matthias Reichmann wird es im Rahmen der nächsten Narrenratssitzung geben. Ende des Jahres 2019 läuft die in der Regel vier Jahre dauernde reguläre Amtszeit des Zunftmeisters ab, sodass erneut eine Neuwahl stattfindet. Jedoch nicht im Rahmen einer Generalversammlung, sondern innerhalb der gewählten Narrenräte, die ihren Vorsitzenden, den Zunftmeister und seinen Stellvertreter neu wählen oder bestätigen.

Junge sollen sich engagieren

Der neue Zunftmeister Matthias Reichmann appellierte an alle jungen Zunftmitglieder, sich innerhalb der Zunft bis hinauf ins Narrenratsgremium zu engagieren, denn "wir sind auf jede Unterstützung angewiesen".

Der neue Zunftmeister Matthias Reichmann ist 53 Jahre alt, ist schon viele Wahlperioden bei der Narrenzunft mit dabei und gehört schon über zehn Jahren dem Narrenrat an. Vor etwas über drei Jahren wurde er als Nachfolger von Johannes Scherzinger zum stellvertretenden Zunftmeister der Narrenzunft gewählt. Beruflich ist Reichmann bei der Bräunlinger Firma Küpper-Weisser im Service tätig.

Bewährtes nicht ändern

"Mein Hauptziel für das bevorstehende Jahr 2019 wird sein, den von Karl-Heinz Scherzinger eingeschlagenen Weg fortzusetzen", sagte der neue Zunftmeister. Er betonte, dass man Bewährtes nicht ändern solle, denn es sei auch klar, dass in einem Jahr nicht viel Neues in die Narrenzunft eingebracht werden könne. Das bedeute, so Reichmann, dass die bevorstehenden Fasnetstage wie geplant mit unter anderem Zunftball, Hexensonntag und Schauspielfasnet am Montag, wie gewohnt ablaufen werden. Die Sanierung des Zunfthauses werde 2019 nach der Spendenaktion weitergehen mit dem Ziel, bald ein gut renoviertes Zunfthaus präsentieren zu können. "Ich werde bei der nächsten Generalversammlung 2019 erneut als Narrenrat kandidieren", alles Weitere werde man sehen, so Reichmann.