40 Jahre wird das Unterbränder Feuerwehrfahrzeug in diesem Jahr. Doch nicht nur das Alter ist mittlerweile ein Problem, sondern auch die Ausrüstung. Denn das Fahrzeug hat keinen Wassertank. Jedoch ist aufgrund der örtlichen Verhältnisse, die Lage im Wald und auch wegen des Campingplatzes vorgeschrieben, dass in Unterbränd ein sogenanntes wasserführendes Fahrzeug stationiert wird. Und so sieht der Feuerwehrbedarfsplan 2017 bis 2030 vor, dass als erste Maßnahme ein neues Fahrzeug für Unterbränd angeschafft wird. Rund 160 000 Euro soll das Tragkraftspritzenfahrzeug kosten, das neben Atemschutz auch einen Wassertank mit einem Volumen von bis zu 1000 Liter hat.

Doch das neue Fahrzeug muss auch irgendwo untergestellt werden. Doch ins aktuelle Feuerwehrhaus passt es schon allein von seinen Maßen nicht. Was tun? Investitionen in das alte Feuerwehrhaus lohnen sich kaum, da bei diesem im Feuerwehrbedarfsplan sowieso schon der ungenügende Zustand und die beengten Platzverhältnisse vermerkt sind. Doch das neue Fahrzeug draußen stehen lassen, geht ja auch nicht. Also braucht es bis zum Jahre 2021, in dem die Unterbränder Wehr ihr neues Fahrzeug bekommt, eine Unterbringungsmöglichkeit.

Also soll ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden. Erste Planungen werden in der Gemeinderatsitzung am morgigen Donnerstag, 7. Februar, vorgestellt. Ursprünglich war geplant gewesen, den Neubau aus Kostengründen in zwei Bauabschnitten zu errichten. Nun soll jedoch der Rohbau komplett gebaut werden, dafür hat die Feuerwehr ihre ganze Unterstützung zugesagt und übernimmt sowohl den Abriss des alten Gebäudes als auch einen Teil des Innenausbaus. Die Fahrzeughalle, die mit 91 Quadratmeter nicht nur Platz für das neue Fahrzeug, sondern auch für den Anhängern und den Sammel- und Reinigungsbereich der kontaminierten Einsatzkleidung enthält, soll zuerst fertiggestellt werden. Im Sozialtrakt sollen dann ein Funk-, Büro- und Archivraum, eine Umkleide für 17 Feuerwehrleute und separate Sanitäranlagen für Damen und Herren entstehen. Diesen Ausbau übernimmt die Wehr selbst, bekommt aber das Material von der Stadt gestellt.

Aktuell wird für den Neubau mit Kosten in Höhe von 430 000 Euro gerechnet. Hinzu werden voraussichtlich noch 12 000 Euro für die Entsorgung des Baumaterials, das beim Abriss des alten Gebäudes entsteht, hinzukommen und 50 000 Euro Materialkosten für den Eigenausbau der Feuerwehr. Zieht man die Eigenleistung der Wehr ab, bleiben voraussichtlich unter dem Strich 330 000 Euro stehen. Allerdings ist auch noch ein Zuschuss in Höhe von 60 000 Euro zugesagt worden.