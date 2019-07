Bevor mit dem Bau der zweiten großen Brücke über das Gauchachtal in der Region ein neues Brückenzeitalter eingeläutet werden kann, stehen noch einige kleinere Arbeiten an. Kleiner im Aufwand, nicht aber in den Folgen für den Verkehr. Der muss schon bald einige Umleitungen in Kauf nehmen. Besonders, wenn er eigentlich den Weg über die große Brücke nehmen wollte.

Brücke wird voll gesperrt: Dort stehen laut umfangreiche Reparaturarbeiten an beiden Fahrbahnübergängen an. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, soll die Arbeiten von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 16. August, stattfinden. Was bedeutet das für den Verkehr, der üblicherweise diesen Weg nimmt? Er muss eine andere Route wählen. In eben jenem Zeitraum müssen beide Tunnelröhren bei Döggingen und die Gauchachtalbrücke voll gesperrt werden.

Wie wird der Verkehr umgeleitet? Die Umleitung beider Fahrtrichtungen führt über die Gemeindeverbindungsstraße Döggingen-Unadingen. Laut Regierungspräsidium erfolge die Ein- und Ausfahrt beim östlichen Tunnelportal, genauer am westlichen Widerlager der Gauchachtalbrücke über die so genannte Notausfahrt. Die Zufahrt von Unadingen wird ab der Landmaschinenfirma Rieple gesperrt, damit mit dem kreuzenden Verkehr von der B 31 keine Kollision entsteht. Die betroffenen Bushaltestellen werden in dieser Zeit nicht bedient. Der landwirtschaftliche Verkehr kann den nördlich der B 31 parallel verlaufenden Wirtschaftsweg nutzen. Ferner wird in diesem Abschnitt der B 31 für den Zeitraum der Bauarbeiten die Bezeichnung „Kraftfahrstraße“ außer Betrieb gesetzt. Die Umleitungen werden ausgeschildert sein.

Was passiert mit den Arbeiten in der Freiburger Straße? Aktuell finden Kanalsanierungs-Arbeiten in der Freiburger Straße statt. Dazu ist die Straße halbseitig gesperrt, geregelt wird mit einer Ampel. Im Zeitraum der Sperrung der großen Brücke werden die Arbeiten hier ruhen. Der Termin wurde passenderweise in die Bauferien gelegt.

Die Fahrbahnübergänge haben vor allem die Funktion, die temperaturabhängigen Ausdehnungen der Brücke auszugleichen und aufzunehmen. „Die einzelnen Stege sind über Gummilamellen miteinander verbunden", erklärt Heike Spannagel, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg. Die Lamellen seien zwischenzeitlich porös und undicht geworden. Dadurch könne Flüssigkeit in die Widerlagerkammer eindringen. Eine Vollsperrung sei notwendig, weil die Übergangskonstruktionen aus einem Stück seien. Darüber hinaus müssen defekte Lager von sogenannten Traversen ersetzt werden. Sie sind dafür zuständig, die Fahrbahnübergänge zu stützen. Durch die hohe Verkehrsbelastung auf der Brücke seien sie stark in Mitleidenschaft gezogen und verursachen beim Überfahren laute Metallgeräusche. Ferner muss infolge des eindringenden Wassers der Korrosionsschutz an der Unterseite der Übergangskonstruktionen instandgesetzt werden.

Im Zeitraum der Vollsperrung wird die Straßenmeisterei Hüfingen weitere Asphaltarbeiten zwischen Brücke und Tunnel ausführen.