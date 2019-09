Wenn der Sommer sich dem Ende entgegen neigt, dann herrscht vielerorts Traurigkeit. In Bräunlingen ist das allerdings weitaus weniger ausgeprägt. Mit dem Herbst kommt dort nämlich auch das traditionelle und größte Herbstfest auf der Baar: Die Bräunlinger Kilbig. Haben andere Veranstaltungen mit schwindendem Interesse zu kämpfen, ist das kein Problem, mit dem man sich bei der Kilbig rumschlagen muss. Das Fest startet am Freitag, 18. Oktober, und geht bis einschließlich Montag, 21. Oktober. Wenn das Wetter passt – was in den vergangenen Jahren meist der Fall war – dann kommen gut und gerne rund 30 000 Besucher. Die Stadt gibt dabei den Rahmen vor mit dem Markt, dem Vergnügungspark und der Organisation. Das Fest läuft schließlich gemeinsam mit den Partnern von der Bräunlinger Musikkapelle und dem Heimat- und Trachtenbund.

Am Montag gibt es traditionell den Ernteaufzug der Grundschulen mit Stadtkapelle und Heimat- und Trachtenbund. | Bild: Dagobert Maier

zur Kilbig kommt man nach Hause

„Die Kilbig ist ein Treffpunkt für Alt und Jung“, erklärt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. Ähnlich wie bei der Fasnet oder dem alle zwei Jahre stattfindenden Straßenmusiksonntag sei die Kilbig auch eine jener Veranstaltungen, bei der Bräunlinger, wo auch immer sie sich auf der Welt befänden, wieder zurück nach Hause kommen. „Hier treffen sich nicht nur die Bräunlinger“, weiß Bertsche. Das Fest strahlt bis weit in die Baar hinaus und aus dem ganzen Kreisgebiet kommen Leute im Oktober in die Zähringerstadt. „Dieses Engagement hier ist wichtig. Die Kilbig gibt der Stadt auch Identität“, sagt der Hauptamtsleiter.

Interessant auch für die Marktbeschicker

Die Attraktivität des Festes zeige sich auch bei den Marktbeschickern und Schaustellern. „Wir haben bereits über 100 Anmeldungen“, sagt Bertsche. Für die Stände lohne sich das Geschäft, als alteingesessener Volksfestplatz sei der Markt sehr begehrt. Außerdem passe die Infrastruktur in der Stadt, an der konstant gearbeitet werde: „Wir haben etwa die sanitären Anlagen hinter dem Rathaus verbessert.“ Zudem komme abermals das Sicherheitskonzept zum Tragen, das mit einer mobilen Rettungswache funktioniert.

Fahrgeschäft mit 46 Metern Höhe

Moderne und traditionelle Elemente greifen hier ineinander. So sorgen auch die großen Fahrgeschäfte für Abwechslung zwischen den Marktständen. Üblicherweise sei dabei immer eine besonders große Attraktion mit dabei, in diesem Jahr seien es sogar zwei von der Sorte. Der sogenannte „Avenger“ kommt dabei direkt vom Oktoberfest in München. Dabei handelt es sich um eine gigantische Schaukel, die sich sogar überschlagen kann. Getoppt wird das nur noch von „Godzilla“, einer Art Gondel-Schaukel, die Fahrgäste auf eine Höhe von 46 Metern schleudert. Dabei erreicht das Fahrgeschäft eine Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde, es wirken 4,5 G-Kräfte.

Auch hohe und schnelle Fahrgeschäfte werden vertreten sein, wie etwa diese Schaukel bei der vergangenen Kilbig. | Bild: Veranstalter