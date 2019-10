Für die beiden Grundschulen erhält die Stadt Bräunlingen rund 63 000 Euro vom Bund. Grund für den Geldsegen ist der Digitalpakt Schule. Doch bevor das Geld abgerufen werden kann, muss ein Konzept entwickelt werden.

„Einen Medienentwicklungsplan gibt es noch nicht. Wir sind in Gesprächen mit den Schulen“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. Perfekt passt der Digitalpakt auch zu den Plänen für die Gauchachschule. Denn dort steht eine Innensanierung an, die auch Thema im Ortschaftsrat am 22. Oktober ist.

„Wir wollen bei den Planungen für die Innensanierung der Gauchachschule das Thema ‚digitale Infrastruktur‚ mit berücksichtigen, ebenso bei Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule in Bräunlingen.“