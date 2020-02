Wer mit seinem Fahrzeug eine gesperrte Straße unter die Räder nimmt und dabei erwischt wird, muss damit rechnen, dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Das dürften auch die vier Auto- beziehungsweise Lkw-Fahrer gewusst haben, die am Sonntagabend, 9. Februar, die Kreisstraße zwischen Bräunlingen und Eisenbach-Oberbränd sowie die Kreisstraße zwischen Mistelbrunn und Unterbränd befahren haben. Beide Straßen waren wegen „Sabine“ dicht gemacht worden: zu groß einfach die Gefahr, dass entwurzelte Bäume oder Äste auf die Straße fallen könnten.

Als Mitarbeiter der Bräunlinger Stadtverwaltung und der Feuerwehr am Tag drauf ausrückten, um rund 60 umgeknickte und auf die Straße gestürzte Bäume zu beseitigen, notierten sie die Kennzeichen von vier Fahrzeugen, die aufgrund der Wetterlage nicht mehr vor oder zurück konnten. Schneefall hatte die Situation nochmals verschärft.

Ähnlich erging es dem Fahrer eines Kleintransporters. Der befuhr am Sonntagabend mit mehreren Insassen an Bord die Straße zwischen Mistelbrunn und Bubenbach. Die war zu diesem Zeitpunkt noch offen, allerdings musste auch dieser Mann sein Auto abstellen, weil ihm umgestürzte Bäume das Weiterfahren unmöglich machten. Er setzte daraufhin einen Notruf ab und die Feuerwehr Bubenbach brachte den Mann und seine Beifahrer aus dem Wald.

Kleinbus behindert Freigabe einer Straße

Am Montagvormittag wurde dann auch diese Straße geschlossen. Nach den Aufräumarbeiten sollte sie am Mittwoch wieder frei gegeben werden, doch das ging nicht. Grund: Auf dem schmalen Sträßchen stand der Kleintransporter so ungeschickt, dass es keinen sicheren Weg um ihn herum gab. Folge: Die Straße blieb länger gesperrt als eigentlich notwendig und konnte erst am Donnerstag, 10 Uhr, wieder geöffnet werden. Auch der Kleinbusfahrer wurde angezeigt. In diesem Fall nicht von der Stadt Bräunlingen, sondern direkt vom Straßenbauamt.

Wer sich in Gefahr begibt, gefährdet auch die Rettungskräfte

Bräunlingens Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche kann die Autofahrer nicht verstehen, die sich über die Straßensperrungen hinweggesetzt haben: „Es macht doch Sinn, wenn wir eine Straße sperren. Die bringen nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch die Rettungskräfte.“