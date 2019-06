Die Geschichtswissenschaft ist einfach. Ein Gang ins Archiv, das jeweilige Buch rausnehmen und sich die Informationen suchen. So schnöde und simpel. Weit gefehlt. Die Schwierigkeit beginnt -jenseits aller quellenkritischen Auseinandersetzung und Einordnung- bereits im Auffinden der notwendigen Dokumente. Wie knifflig das sein kann, erklärt Joachim Schweitzer, der sich ehrenamtlich um das Bräunlinger Stadtarchiv kümmert. Eine neue Verordnung hier, eine neue Regelung da, der Aktenplan wird verändert.

Gemeindereform als große Walze

Und dann gibt es natürlich noch die historischen Ereignisse, die über alles hinwegwalzen. Die Walze im Fall vieler Grundbücher auf der Baar war die große Gemeindereform in den Siebzigern. Etliche Kleingemeinden verschwinden und werden zu Ortsteilen größerer Städte. Was hatte das konkret für Auswirkungen?

Nach Kornwestheim

Im Bräunlinger Stadtarchiv befinden sich noch etliche Grundbücher der Zähringerstadt sowie der dazugehörigen Ortsteile. Alle nach 1900 befindet sich in Kornwestheim, wo alle Grundbücher des Landes gesammelt werden. Jene vor der Jahrhundertwende dürfen in den Gemeinden verbleiben, wenn sie ordentlich archiviert sind, und wenn jemand dort ist, der sie auch lesen kann. In Bräunlingen ist das der Fall. Außer bei den Büchern aus Mistelbrunn. Die gingen nach Kornwestheim. Wie konnte es dazu kommen?

Über Wolterdingen nach Donaueschingen

Mit der Gemeindereform kommt Mistelbrunn zu Bräunlingen. Die Gemeindebücher aus der kleinen Ortschaft sind jedoch in Wolterdingen, das zu Donaueschingen kommt. Also gehen die Grundbücher aus Mistelbrunn ebenfalls dorthin. Interesse, sich darum zu kümmern herrscht damals im Rathaus jedoch nicht im Überschwang. Gelten doch immerhin gewisse Auflagen, will man das Material behalten. Die Entscheidung des Grundbuchzentralarchivs in Kornwestheim ist schnell gefällt: Die Mistelbrunner Dokumente erreichen dort das Ziel ihrer Wanderung nach der Reform. Und dort liegen sie noch heute.