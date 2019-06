Auch in diesem Jahr braucht es den Bräunlinger Kindern in den Sommerferien nicht langweilig zu werden, denn das Tourismusamt bietet auch 2019 ein starkes Kinderferienprogramm an unter dem Motto „Komm mach mit“.

26 Veranstalter sind dabei

Es umfasst 36 Angebote, für die insgesamt 26 Veranstalter verantwortlich zeichnen. Los geht es am Freitag 26. Juli, das Ganze dauert bis zum Samstag 7. September – ein Programm, das vom Wandern und Angeln über Sport bis hin zum Basteln, Lesen, Spielen und Mini-Motorradfahren reicht. Einige Vorschläge werden auch 2019 in Zusammenarbeit im Städtedreiecke durchgeführt.

Über die Bienen und den süßen Honig wurde 2018 im beim Kinderferienprogramm informiert. | Bild: Dagobert Maier

Katharina Pfaff vom Bräunlinger Tourismusamt ist Ansprechpartnerin für das Kinderferienprogramm (KFP). Sie hat unter Mithilfe etlicher Veranstalter auch aus den Bräunlinger Vereinen das sehr abwechslungsreiche Angebot zusammengestellt, das die Größenordnung des Vorjahres hat. In 2018 waren fast alle Angebote ausgebucht, es mussten sogar Wiederholungen angesetzt werden.

Ausgerichtet auf verschiedene Altersgruppen

Jeder Programmpunkt spricht unterschiedliche Vorlieben der einzelnen Altersgruppen an. Mit dabei sind bewährte Angebote wie Kinderflohmarkt (4. September), Feuerwehrautofahren (29.Juli), das Lamadiplom machen (9. August), Übernachten unter freiem Himmel (30.Juli), Inlinehockey (7. September) oder Nistkästen bauen (8. August).

Beim Kinderflohmarkt wird wieder viel angeboten und zu günstigen Preisen verkauft. | Bild: Dagobert Maier

Es sind auch neue Veranstaltungen in der ab Dienstag, 2. Juli, vorliegenden Broschüre „Löwenstarkes Ferienprogramm“ aufgelistet. Dazu gehören die Fahrt mit der Sauschwänzlebahn Blumberg (27. Juli), Kinderfilme im Kelnhofmuseum (4. August), ein Zopfbackkurs am 6. August, die Schreibwerkstatt über Nacht in der Stadtbücherei (15. August), „Wasser Marsch“ mit der Feuerwehr (23. August) und das zweitägige Fußball-Freestyle-Camp mit Patrick Bäurer im Stadion (27./28. August).

Vielfalt bei den Sportangeboten

Weitere Sportangebote sind das Inliner-Hockeyspielen (7. September), „Spaß an der Bewegung“ mit der Spielstraße (17. August), das Klettern im Erlebniswald (13. August), Spiel und Spaß im Jugendtreff (30. Juli, 6 August und 29. August) und Schnuppertennis am 6. September.

Wolfgang Böhe liest in der Stadtbücherei erneut spannende Geschichten vor. | Bild: Dagobert Maier

Bühne frei für den „Gestiefelten Kater“ heißt es am 26. Juli, der Naturtag in Unterbränd lädt zum „Spiel ohne Grenzen“ ein (31. Juli), im Technorama in Winterthur wird experimentiert (1. August) und Dagmar Kohlschmitt (5. August) sowie Wolfgang Böhe (12. August) lesen in der Stadtbücherei vor.

Foto-Workshop und Waldspaziergang

Einen „Abenteuertag mit allen Sinnen“ gibt es am 12. August, der Wild- und Freizeitpark in Allensbach wird am 14. August besucht wie auch das Kinderfest in Hüfingen (15. August). Viele schöne Farbbilder werden beim Foto-Workshop (21. August) hergestellt. Bilder aus Sämereien werden am 24. August geklebt und die Förster zeigen was im Wald alles so lebt (5. September).

Im Vorjahr gehörte das Motocrossfahren mit Minimaschinen (2. August) zu den beliebtesten Angeboten. Das Freilichtmuseum in Neuhausen wird am 7. August besucht, am 16. August über Fische im Kirnbergsee informiert, am 17. August im Aquari in Hüfingen gebadet und am 10. August wird im Kelnhofmuseum gebastelt.

„Ich bin mit dem Angebot der Veranstalter für unser Ferienprogramm sehr zufrieden“, sagte Katharina Pfaff vom Tourismusamt. Sie bittet darum, sich bei Verhinderung spätestens am letzten Werktag zuvor abzumelden, damit ein Nachrücker teilnehmen kann.