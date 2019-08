von SK

Erfreuliche Nachrichten: Die Gauchachtalbrücke und der Tunnel bei Döggingen sind ab Dienstagmittag, 13. August, wieder frei befahrbar

Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, seien die Sanierungsarbeiten an der Brücke zügiger vorangegangen als geplant. Deshalb könne die Sperrung der B 31 frühzeitig aufgehoben werden.

Aufgrund von Reparaturarbeiten an beiden Fahrbahnübergängen der Brücke waren beide Tunnelröhren sowie die Gauchachtalbrücke in den vergangenen zwei Wochen gesperrt. Die Sperrung wird am Dienstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr aufgehoben. Zunächst wird der Tunnel für den Verkehr in Richtung Freiburg freigegeben, danach für den Verkehr in Richtung Donaueschingen.

Wie das Regierungspräsidium mitteilt, finden anschließende Arbeiten innerhalb der Brücke statt und behindern den Verkehr nicht.