Die ersten Baumaschinen sind angerollt und es wird auch schon gewerkelt. An der Freiburger Straße wird derzeit die große Baustelle für die Kanal- und Leitungsarbeiten eingerichtet. "Endlich", klingt es vom Fenster eines Hauses in der Freiburger Straße. Von dort verfolgt ein Anwohner, wie der rollende Kanal, ein Lastwagen mit Sauger, lautstark eine Schmutzwassergrube leert. Das soll in Zukunft alles über den neu entstehenden Kanal geregelt werden.

Döggingen Große Baustelle für neue Kanäle: Stadt geht Abwasserbeseitigung in Döggingen an Das könnte Sie auch interessieren

Zeitplan muss aktualisiert werden

Eigentlich hätten die Arbeiten bereits am Montag, 11. März, starten sollen, die schlechte Witterung machte den Plänen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Entsprechend müsse jetzt auch der Bauzeitenplan des Projektes angepasst werden. Damit sei die ausführende Firma Staller nun ebenfalls beschäftigt, erklärt Volker Koch vom Bräunlinger Bauamt. Wichtig dabei: Die Abstimmung der Termine mit den Arbeiten an der großen Gauchachtalbrücke.

Döggingen Arbeiten stehen an: Gauchachtalbrücke wird im Sommer gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Baustelle startet

Ab Freitag, 29. März, geht es bei Döggingen auch noch mit einer anderen Baustelle weiter. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, werde bei der Posthausbrücke in einem letzten Arbeitsschritt nun noch die Asphaltdeckschicht auf dem gesamten Abschnitt eingebaut. Dazu müsse die Gemeindeverbindungsstraße im Zeitraum vom heutigen Freitag, 29. März, bis einschließlich Dienstag, 2. April, komplett gesperrt werden. Die Straße zwischen Unadingen (Löffingen) und Döggingen (Bräunlingen) dient im Havariefall als Umleitungsstrecke für den Tunnel Döggingen der B 31

Die Bus-Verbindung

Die Bus-Haltestellen auf der Gemarkung Unadingen "Auf Haiden" und "Posthaus" werden vom 29. bis 31. März nicht angefahren. Der Busverkehr läuft über die B 31.

Ab Montag, 1. April, ist der Busverkehr wieder möglich. Für den sonstigen Verkehr bleibt der Streckenabschnitt wegen Restarbeiten bis einschließlich Dienstag, 2. April, gesperrt. Auch der nördlich parallel zur B 31 verlaufende Wirtschaftsweg sei nicht nutzbar, da dieser in den Baustellenbereich münde. Zwischen Unadingen und Döggingen besteht während der Bauarbeiten nur die Verbindung über die B 31.