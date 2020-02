Bräunlingen vor 1 Stunde

Frau betrunken und ohne Führerschein auf der B 31 unterwegs

Bei einer Kontrolle an der B 31, im Bereich der Einfahrt zum Dögginger Tunnel, haben Zollbeamte am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr eine 49-jährige Autofahrerin angehalten. Dabei stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase, zudem entdeckten sie leere Schnapsflaschen im Wagen.