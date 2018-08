von Lutz Rademacher

Frau Müller, was hat es mit dem Namen Wasserflohmarkt auf sich?

Wir wollten einen auffälligen, prägenden Namen. Das hat auch gewirkt. Manche dachten, wir wollen ausschließlich Wassersportartikel verkaufen, andere dachten, der Flohmarkt findet im Wasser statt. Im Grunde wollten wir ins Gespräch kommen. Und der Flohmarkt findet nah am Wasser statt. Übrigens, bei der Erstauflage haben wir als Gag tatsächlich Seewasser mit Wasserflöhen angeboten.

Wie kam es zu der Idee, einen Flohmarkt zu veranstalten?

An der Generalversammlung des Verkehrsvereins im April 2013 haben wir das neue Konzept Seenachtsfest diskutiert. Wir hatten 60-jähriges Vereinsjubiläum und wollten aus diesem Anlass für Touristen und Einheimische mal etwas anderes anbieten.

Was bieten Sie Verkäufern und Käufern?

Bei uns zahlt grundsätzlich niemand eine Standgebühr und wir stellen sogar die Tische zur Verfügung. Und sowohl für Verkäufer und Käufer ist es eine ganz besondere Flohmarktatmosphäre. Die Stände stehen direkt am Wasser in der Natur, einfach schön und ganz stressfrei.

Wie hat sich der Wasserflohmarkt entwickelt?

Im ersten Jahr gab es nur wenige Stände, hauptsächlich mit Verkäufern aus Unterbränd. Hinzu kamen einige Dauercamper. 2014 kamen erstmals Auswärtige dazu, sogar ein Antiquitätenhändler war dabei, der übrigens später noch einmal kam.

Seither sind wir jedes Jahr größer geworden. Auch der Standort hat sich verschoben. 2013 waren wir unterhalb vom Strandcafé, danach zwei Jahre auf dem Parkplatz und seit 2016 nutzen wir den Kirnbergsee-Rundweg, was bei allen gut ankommt.

Was erwarten Sie dieses Jahr von der Veranstaltung?

Einen richtig großen Flohmarkt, eine schöne Flohmarktatmosphäre mit vielen Verkäufern und vor allem auch Kunden.

Was hat Sie bewogen, dieses Jahr für den Verkehrsverein die komplette Organisation zu übernehmen?

Der Verkehrsverein ist heute im Gegensatz zu früher kein Verein mehr im eigentlichen Sinne, wir haben kein Vereinsleben. Wir sind ein Zusammenschluss von Zimmervermietern, wir haben alle Touristen zu Hause und denen müssen wir etwas bieten. Ich persönlich kümmere mich darum, weil mir dieser Flohmarkt am Herzen liegt. Weil ich einfach ein Flohmarkt-Fan bin. Deshalb mache ich das gerne.

Zur Person:

Gabi Müller ist von Beruf Hauswirtschaftsmeisterin und arbeitet an einer Donaueschinger Schule. Sie ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne. Sie wurde in Rottweil geboren und lebt seit 1997 in Unterbränd. Schnell wurde sie Mitglied im Verkehrsverein Unterbränd, war viele Jahre Kassiererin und ist seit 2008 stellvertretende Vorsitzende. (lrd)