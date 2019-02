Antje Krotzinger ist nicht nur die neue Stadtbaumeisterin, sie ist auch Architektin. Und nach ziemlich kurzer Zeit hat sie nun auch ihr erstes Projekt präsentiert: das neue Feuerwehrhaus, das die Unterbränder Abteilung bekommen soll. Nötig wird das Bauwerk nicht nur, weil das neue Fahrzeug zukünftig nicht mehr ins alte Feuerwehrhaus passt. Sondern auch der Zustand des Gebäudes ist bedenklich. "Es entspricht in keinem Punkt den Vorschriften", erklärt Krotzinger. Denn in so einem Feuerwehrhaus ist vieles geregelt, beispielsweise müssen die Türen so bemessen sein, dass auch ein Feuerwehrmann mit einem Helm hindurchrennen kann, wenn's eilig zum Einsatz geht. Oder die Zufahrt zum Feuerwehrhaus, die ist in Unterbränd nämlich viel zu steil.

Unterbränd Große Investitionen für die Feuerwehr in Unterbränd: Für das neue Auto gibt es auch ein neues Feuerwehrhaus Das könnte Sie auch interessieren

Und so hat Krotzinger nicht nur ein neues Gebäude entworfen, das den Vorschriften entspricht und mit dem auch die Feuerwehr zufrieden ist, sondern das auch der Haushaltssituation der Stadt entspricht. Einen nicht ganz unerheblichen Teil, dass das neue Feuerwehrhaus nicht ganz so teuer wird, leistet auch die Feuerwehr selbst. "Wir werden einen veredelten Rohbau hinstellen", erklärt Krotzinger. Das heißt, das Gebäude ist dicht und die wichtigsten Installationen sind vorhanden. Dann kann die Feuerwehr ihre Eigenleistungen, die sie auch schon für den Abbruch des alten Gebäudes zugesagt hat, erbringen. Im Gegensatz zur Vergangenheit, in der Eigenleistungen bestimmter Gewerke immer in den laufenden Bauzeitenplan integriert wurden und dann mit anderen Gewerken koordiniert werden mussten, läuft es nun anders. Die Feuerwehr bekommt alle Zeit, um ihre Räume selbst auszubauen, und kann so auch die Leistungen erbringen. Rund 100 000 Euro werden durch dieses Vorgehen gespart.

Das Feuerwehrhaus in Unterbränd entspricht den Vorschriften in vielen Punkten nicht mehr. | Bild: Wursthorn, Jens

An den Kosten bemerkbar macht sich auch, dass Antje Krotzinger das Feuerwehrhaus selbst geplant hat und so keine externen Planungs- und Architektenkosten bezahlt werden müssen. 480 000 Euro bis 490 000 Euro hätte sonst der Neubau kosten können. So bleiben unter dem Strich Kosten in Höhe von 330 000 Euro.