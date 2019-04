von Lutz Rademacher

Gesamtkommandant Martin Frey hat einen weiteren Stellvertreter bekommen. So wird Christoph Barth, Kommandant der Stadtwehr, neben Andreas Peter, der die Dögginger Wehr leitet, das Führungsteam verstärken und so für eine Entlastung des Kommandanten sorgen. Barth wurde von der Versammlung, die in Waldhausen stattgefunden hat und mit einer Probe der Gesamtwehr am Girenhof verbunden war, mit 73 Stimmen gewählt.

Doch nicht nur das Führungsteam ist gewachsen, sondern auch die Gesamtstärke der Bräunlinger Feuerwehr. Mit sechs neuen Mitglieder sind es nun 150 Feuerwehrmänner. Die Stadtabteilung hat 66 Mann, davon fünf Neuzugänge unter 17 Jahren, Döggingen hat 48 Feuerwehrmänner, Unterbränd 16 Mann und Waldhausen 20 Floriansjünger.

Engesser: Wehr muss sich frühzeitig Gedanken über Nachwuchs machen

Trotzdem warnte der Verbandsvorsitzende Reinhard Engesser, man müsse sich beizeiten Gedanken machen, nicht erst, wenn das Personal knapp werde. Dabei wies er auf die Altersstruktur und das Thema Jugendfeuerwehr hin. Die Pflege der Kameradschaft sei für eine schnelle und schlagkräftige Wehr wichtig. Ferner forderte er die Kameraden auf, ihre Kommandanten zu unterstützen, die sich für die örtliche Feuerwehr einsetzen. Dieser Einsatz sei ein Stück Lebensqualität für die Bevölkerung.

Die Anzahl der Einsätze ist im vergangenen Jahr von 53 auf 69 Stück gestiegen. Ebenso nahm die Anzahl der Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen diverser Firmen zu. 18 Einsätze waren technische Hilfeleistungen, fünf Mal musste die Führungsgruppe C zu auswärtigen Bränden ausrücken. Auch die Anzahl der Proben ist mit 158 gegenüber 138 im Vorjahr gestiegen.

Rund 500 000 Euro investiert die Stadt für die Feuerwehr in diesem Jahr

Bürgermeister Bächle bedankte sich bei der Feuerwehr für 365 Tage im Jahr für die Interessen der Gesamtstadt. Die Aufgabenfülle und die Vielfalt würden ständig ansteigen. Er lobte das Zusammenwachsen der Abteilungen, die im ergangenen Jahr im Leistungswettbewerb mit einer gemeinsamen Mannschaft Silber geholt haben und dieses Jahr um Gold kämpfen. Das wichtigste Anliegen sei die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans: Dieser sieht als Nächstes für die Abteilung Unterbränd ein neues Gerätehaus und ein neues Fahrzeug vor. Die Ausgaben hierfür haben ein Volumen von circa 500 000 Euro.

Stefan Frey und Partrik Kienzler (Kernstadt) wurden zu Löschmeistern befördert, Detlef Friedrich (Waldhausen) hat jetzt den Rang eines Oberlöschmeisters. Erfolgreich ein LKW-Rettungsseminar absolviert haben Frank Hartmann, Dominik Albicker, Mathias Hauser und Rolf Rosenstiel. Ein Seminar für Türöffnungstechnik haben Andreas Peter, Christoph Barth und Dominik Albicker besucht.

Zwei besondere Proben stehen an

Für das kommende Jahr steht die Einführung des Digitalfunks auf dem Programm sowie die Inbetriebnahme der Höllentalbahn an. Vorher steht eine Übung im Dögginger Bahn-Tunnel an. Eine weitere Übung ist im Dögginger Straßentunnel geplant, wenn dieser wegen Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt wird.