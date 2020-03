von Lutz Rademacher

„Es war viel Arbeit“, so bilanzierte Döggingens Abteilungskommendant Andreas Peter das abgelaufene Jahr, obwohl mit zwölf Einsätzen sieben weniger zu verzeichnen waren als im Vorjahr.

Zwei Mal musste eine Ölspur beseitigt werde, zwei Mal wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand gerufen, der sich als Fehlalarm entpuppte. Weitere drei Fehlalarme gab es Tunnel und vier bei Frei-Lacke.

Im Oktober brannte dann dort tatsächlich ein Behälter, sodass die Halle mit CO 2 geflutet wurde. Aufgabe der Wehr war es, mit Atemschutz nach Personen im Gebäude zu suchen und dieses zu belüften, bis wieder genügend Sauerstoff vorhanden war. Dieser Vorfall zeige, dass jeder Fehlalarm ein Ernstfall sein könne und wie wichtig es sein, dass tagsüber jeder verfügbare Mann mit ausrücke, so Peter.

Im laufenden Jahr bekommt die Wehr den langersehnten Mannschaftstransportwagen, hierzu muss das Rote Kreuz in einen anderen Raum umziehen. Der Tunnelanhänger für die Ausrüstung wird gegen einen kompakteren getauscht, mit Hilfe eines neuen Schlauchwagens für 800 bis 1000 Meter Schlauch können auch entferntere Gebäude mit Löschwasser erreicht werden. Gesamtkommandant Martin Frei machte darauf aufmerksam, wie wichtig ein Ausbaggern des Löschteichs an der Schule ist, da die Hydranten nicht für die Brandbekämpfung ausreichen würden.

Ortsvorsteher wird für 40 Jahre geehrt

40 Jahre bei der Feuerwehr ist Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher. 1980 trat er in Pfohren ein, wurde 1986 Gruppenführer, wechselte 1994 nach Döggingen und war dort von 2000 bis 2013 stellvertretender Kommandant. Marcel Schwer wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Weitere Lehrgänge haben Emanuel Rosenstiel und Tobias Weh durchlaufen, sechs weitere Kameraden befinden sich in der Grundausbildung, Simon Minzer und Manfred Rosenstiel haben in keiner Probe gefehlt. Höhepunkt war das goldene Leistungsabzeichen, das sechs Dögginger mit vier Kameraden anderer Bräunlinger Abteilungen im vergangenen Jahr bestanden haben.

Döggingen hat nun 50 Feuerwehr-Männer

Mit dem Neuzugang Moriz Baum stieg die Mannschaftsstärke der Bräunlinger Teilortswehr auf 50 an, 45 davon sind in der Einsatzabteilung. Im Vorfeld der Generalversammlung hatte der Förderverein getagt und mit Bernd Grieshaber, Rolf Rosenstiel, Stefan Fehrenbach und Alfons Hensler den gesamten seit der Gründung 2014 amtierenden Vorstand einstimmig bestätigt.