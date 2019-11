Die Bräunlinger Innenstadt wird wieder in ein geheimnisvolles Licht getaucht. Am Samstag, 23. November, von 17 bis 21 Uhr werden offene Feuer, lodernde Fackeln und Schwedenfeuer lodern. „Bräunlingen leuchtet“ ist das Motto der zwölften Auflage dieser Aktion der Einzelhändler, der Gastronomie und der Dienstleister.

Die Besucher kommen ins Gespräch. | Bild: Dagobert Maier

Die Einheimischen und Gäste können sich erneut auf einen adventlich geprägten Samstagabend in der autofreien Bräunlinger Innenstadt freuen.

Ein Hauptziel der 24 Teilnehmer sei es, sich zu präsentieren und die unterschiedlichen Angebote für die Weihnachtszeit vorzustellen. Den Besuchern solle ein angenehmer Abend mit viel Abwechslung ermöglicht werden, unterstrich Mitorganisatorin Ellen Brüner.

Willkommene Gelegenheit zum Aufwärmen. | Bild: Dagobert Maier

Wie in den zurückliegenden Jahren werden geschmückte Weihnachtsbäume die Innenstadt verschönern und etliche Schwedenfeuer, Feuerkörbe, Glutnester und auch viele Fackeln und offene Feuer die autofreie Zähringerstraße und den Bereich „Stadttor“ in eine leuchtende, adventliche Atmosphäre tauchen.

Besondere Angebote, Anregungen für Geschenke und Gewinnspiele, wird es am 23. November ebenfalls geben. Auch die kulinarische Bandbreite kann sich sehen lassen. Unter anderem werden Stockbrot, heiße Maronen, Suppen, Fleischkäse, Waffeln, süße Stücke, warme und kalte Getränke angeboten.

Das offene, lodernde Feuer fasziniert insbesondere die Kinder. | Bild: Dagobert Maier

Über die ganze Festmeile in der Innenstadt immer wieder etliche vorweihnachtliche Klänge zu hören, beispielsweise von Bräunlinger Jugendmusikern. Vor allem die jungen Besucher sind von den flackernden Flammen recht beeindruckt. Sie stehen gerne lange am offenen Feuer.

Lichter und Flammen laden ein zum Bummel in der Bräunlinger Innenstadt. | Bild: Dagobert Maier