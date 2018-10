von Ann-Kathrin Moritz

50 Cent, Eazy-E, The Notorious B.I.G., 2Pac – das sind die großen Idole von Tim Strobel aus Bräunlingen. In ihren Gedanken findet er sich wieder, durch sie hat er zu dem gefunden, was ihm heute in seinem Leben am meisten bedeutet – Rap.

Denn aus Tim Strobel soll eines Tages Tiztro werden, ein neuer Star am Rapper-Himmel. Der erste Schritt für dieses ehrgeizige Ziel ist nun getan: Mit "Nike Air" hat Strobel seinen ersten Song auf Youtube veröffentlicht. Die Bilanz nach zwei Monaten: rund 13.700 Klicks und viele positive Kommentare.

Die Frau, die er nicht haben möchte

Wer das Musikvideo anguckt, ahnt auch, warum. Das Bildmaterial ist hochwertig produziert. Alles ist in ein warmes Sommerlicht getaucht, Drohnenflüge bieten schöne Aussichten, schnelle Schnitte und kreisende Kamerafahrten unterstützen den Rhythmus des Liedes. "Der Beat des Songs ist eher sommerlich, deshalb wollte ich im Video auch unbedingt eine Sommerstimmung erzeugen. Außerdem mussten Autos eine Rolle spielen", erzählt der 18-Jährige von der Entstehung.

Mit diesen Vorstellungen im Kopf habe er jemanden zum Drehen engagiert. Im Mittelpunkt des Videos steht neben glänzenden Autos und Wodka-Flaschen vor allem Strobel selber. Dabei dreht sich der Text des Songs eigentlich gar nicht um ihn, sondern vielmehr um einen Typ Frau, mit dem der junge Mann ein Problem hat: "Es geht um eine Frau, die erfolgreich ist und mich haben möchte, aber ich sie nicht. Weil sie abgehoben und überheblich ist."

Woher er die Inspiration für diese Geschichte genommen habe? "Ich kenne viele solche Mädchen. Oft sind sie noch nicht einmal erfolgreich, haben eigentlich nichts, aber tun so, als ob sie Millionäre wären."

Mit elf Jahren erstmals geschrieben

Doch "Nike Air" ist nicht der erste Song, den Strobel verfasst hat, wenn auch seine erste Veröffentlichung. Über 200 Texte sind bereits entstanden, seitdem er im Alter von elf Jahren mit dem Schreiben angefangen hat.

Zum ersten Mal in Kontakt gekommen war er mit der Musikrichtung schon zwei Jahre zuvor. Als er mit neun Jahren vom Jugendamt aus seinem zerrütteten Elternhaus in ein Kinderheim gebracht wurde, übernahm er in der Musikband bald die Rap-Elemente. Mit dreizehn, ein Jahr nachdem er aus dem Heim zu seiner Mutter zurückgelehrt war, begann er damit, seine Songs auch aufzunehmen.

Hobby wird professionell

Unter der Anleitung des Musikproduzenten Dekz, mit dem er von 2016 bis 2017 zusammenarbeitete, professionalisierte er sein Hobby: So lernte er, die Songs richtig abzumischen und Effekte hinzuzufügen. Dennoch geht er zur Aufnahme noch immer ins Tonstudio, denn das Abmischen beherrscht er nach eigener Aussage noch nicht optimal. "Ich habe noch nie über hundert Euro für einen Song bezahlt, obwohl man in manchen Studios auch 300 Euro loswerden kann", berichtet Strobel, "Dekz hat mir da sehr geholfen." Dass der Produzent inzwischen weggezogen ist, trifft den jungen Mann sehr, aber er will sich bald nach einem neuen Produzenten umsehen.

Während er selbst also noch das Tonstudio bevorzugt, produziert er zugleich mit seinem wachsenden Studioequipment Songs von Künstlerkollegen, Video inklusive. Oftmals entstehen so an einem Wochenende bis zu zwei Musikclips, für die er je zwischen 200 und 300 Euro verlangt. "Es läuft gerade ganz gut", erklärt der angehende Rapper, der derzeit eine Ausbildung macht.

Eigenes Tonstudio eröffnen

Allerdings weiß er schon heute, dass er später nicht in seinem Lehrberuf arbeiten könne: "Man verdient da einfach nichts." Nach dem Abschluss der Lehre wolle er deshalb ein Jahr bei einer Firma jobben und das Geld sparen. "Dann suche ich mir einen Raum in Stuttgart und eröffne dort mein eigenes Tonstudio", berichtet Strobel von seinen Plänen.

"Ich werde so viel Geld mitnehmen, dass es für ein Jahr Miete reicht." Was er machen wird, falls seine Idee nicht funktionieren sollte, weiß er nicht. Es gibt keinen Plan B.

Zur Person Tim Strobel ist 18 Jahre alt und lebt in Bräunlingen. Seinen Großeltern zuliebe hat er im September eine Ausbildung zum Kraftfahrzeug-Mechaniker begonnen. Für die Zeit nach der Lehre hat er Pläne, die sich stärker mit seinen Musikplänen beschäftigen.Bei seinem Besuch in der SÜDKURIER Lokalredaktion gibt Tim Strobel einen spontanen Einblick in seine Musik. Wer sich von seinen Rap-Fähigkeiten „unplugged“ überzeugen möchte, kann dies hier tun: Video: Guy Simon

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein