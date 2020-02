von Lutz Rademacher

Es war ein ereignisreicher Tag für Mistelbrunns Ortsvorsteher Norbert Knöpfle. Erst stellte er fest, dass das Loch für den Narrenbaum zugeschwemmt war und kratzte es im Schweiße seines Angesichts frei, dann wurde ihm bei der Absetzung der Narren Nichtstun vorgeworfen und dann ließ er sich zu einer Aktion hinreißen, die möglicherweise noch ein Nachspiel hat.

Was war geschehen: Nach der Absetzung des Ortvorstehers zogen die Narren wie üblich in die Ortsmitte, um den Narrenbaum zu stellen. Das Personal war knapp, doch es kam unerwartete Hilfe. Noch nie habe ein Bräunlinger Bürgermeister an der Fasnet den Weg nach Mistelbrunn gefunden, erinnert sich Knöpfle. Und Micha Bächle packte kräftig mit an, als noch ein Mann für eine dritte Schwalbe gebraucht wurde und hatte sichtlich Spaß daran. Danach ging es in die Milligrabäbeiz, um das erfolgreiche Aufstellen des Baums zu begießen.

Mit Norbert Knöpfle waren nun alle Ortsvorsteher abgesetzt und man philosophierte darüber, was denn mit dem Bürgermeister passieren solle. Knöpfle stand spontan auf und verkündete als dienstältester Ortsvorsteher der Bräunlinger Stadtteile, dass Bürgermeister Bächle hiermit bis Aschermittwoch abgesetzt sei. Micha Bächle nahm es mit Humor. Doch ist das denn rechtens?

Knöpfle war zu dieser Zeit selbst abgesetzt, also gar nicht mehr im Amt und könnte für sich nur reklamieren, Narr und Mitglied der Waldwinkelzunft zu sein. Doch das ist ein Hubertshofener Verein, der zu Donaueschingen gehört und quasi im Ausland liegt. Aber dann wäre die Absetzung von Knöpfle selbst als Mistelbrunner Ortschef nicht rechtens, und das schon Jahre lang. Eine rechtlich verzwickte Situation, die beim Narrenfrühstück in der Milligrabäbeiz am Dienstag sicher für Diskussionen sorgen wird.

Und was passiert bis dahin? Ist Micha Bächle noch Bürgermeister oder nicht? Wenn nicht, wer hat das Sagen in Bräunlingen? Haben die Narren des Donaueschinger Stadtteils etwa klammheimlich die Macht in Bräunlingen übernommen?