Bei der Metzgerei Feinkost Faller an der Zähringerstraße wechselt die Leitung in die vierte Generation. Reinhard und Ursula Faller die seit Januar 1987 den Betrieb leiteten, haben mit Beginn des neuen Jahres 2019 die Firma an Joachim und Verena Faller übergeben. Beide haben ihre Meisterprüfung 2007 beziehungsweise 2010 in Augsburg abgelegt. Joachim Faller machte anschließend den Betriebswirt.

"Wir geben den Betrieb in jüngere Hände", sagte Reinhard Faller bei der Übergabe. Er hatte ab 1970 den Metzgerberuf erlernt. Der Metzgereibetrieb wurde in den Dreißigerjahren von Fritz Faller gegründet, der später von Karl und Erika Faller übernommen wurde. Sie übergaben an ihren Sohn Reinhard und seiner Frau Ursula im Januar 1987 den inzwischen größeren Betrieb. Reinhard Faller hat 1978 seine Meisterprüfung in Mannheim abgelegt und nun 31 Jahre zusammen mit seiner Frau Ursula den Betrieb geleitet. Reinhard Faller erhielt im Herbst 2018 den goldenen Meisterbrief.

Betrieb hatte 70 Mitarbeiter

In den vergangen 31 Jahren hat die Firma 21 Lehrlinge ausgebildet und insgesamt 70 Mitarbeiter waren im Betrieb beschäftigt. Derzeit unterstützen 16 qualifizierte Mitarbeiter das Familienunternehmen, vor allem beim Verkauf an der Theke. 1991 wurde der Laden in der Zähringer Straße umgebaut und das Schlachthaus mit Wurstküche im Grabenring erworben. Die Metzgerei setzt auf das traditionelle Fleischerhandwerk mit hausgemachten Spezialitäten aus eigener Schlachtung, wobei die Regionalität eine große Rolle spielt. Auch ein breites Sortiment an Lebensmitteln und ein Party Service, sowie Spezialitäten aus eigener Produktion, werden angeboten.

Geschmacksverstärker kommt nicht in die Dose

Dazu gehören die Produktion des Schwarzwälder Schinkens, Hausmacher Wurst, auch in der Dose, sowie Grillsachen aller Art. "Wir arbeiten ohne Geschmacksverstärker", sagt der Firmeninhaber. Dass die Regionalität eine wichtige Rolle bei der Metzgerei Faller spiele, sehe man auch daran, dass alle Tiere, die selbst geschlachtet werden, von Landwirten aus der unmittelbaren Umgebung kommen.