von SK

Mit dem Versprechen auf einen Geldgewinn von 49 000 Euro versuchten Betrüger, am Mittwoch einen 77-Jährigen zu überrumpeln. Das Geld gebe es erst, nachdem eine Verwaltungsgebühr von einigen hundert Euro bezahlt sei, die Summe werde dann in Guthabenkarten überwiesen, so laut Polizei das Vorgehen der Betrüger. Als dann eine angebliche Notarin mit Namen Frau Ott zur Übergabe kommen sollte, habe sich der 77-Jährige vorsichtshalber an die Polizei gewandt. Dort flog der Schwindel auf. Zur Übergabe kam es letztendlich nicht. Die Betrugsmasche sei nicht neu, so die Beamten. Die angebliche Notarin Frau Ott sei schon mehrfach in Baden-Württemberg als falsche Geldschenkerin aufgetreten. Und nicht immer wenden sich die Betroffenen, wie der 77-Jährige aus Bräunlingen, rechtzeitig an die Behörden.

Die Polizei warnt deshalb nochmals ausdrücklich: