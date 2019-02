von Lutz Rademacher

Die Brändbachhalle hat ihren ersten Fasnet-Stresstest mit Bravour bestanden. Liebevoll hatten die Köhler sie dekoriert und trotz der großen Bühne und einer langen Theke aus leeren Bierkästen blieb genügend Fläche für die vielen Gäste. Und alles hatte seinen Platz, als ob es schon immer so gewesen sei. Beste Voraussetzungen also für ein abendfüllendes Programm und gute Stimmung.

Bräunlingen Närrische Premiere am neuen Veranstaltungsort: Erste Köhlergaudi in Brändbachhalle

Eigentlich sollte die "Wälderband" die Köhlergaudi traditionell eröffnen. Doch richtige Musiker fragen nicht lange. Der Musikverein Dittishausen stimmte Fasnetlieder an und jeder, der dazukam und ein Instrument in der Hand hatte, spielte spontan mit. Und während die "Wälderband" dann doch noch ihren Auftritt hatte, füllte sich die Halle zusehends.

Es folgten die Buchberghexen mit ihrem Tanz und wie es an der Fasnet so ist, entwickelte der gut durchgeplante Abend eine gewisse Eigendynamik. Die "Fazenedle" brachten den nun vollen Saal mit ihrer "Schwarzwaldmarie" zum Kochen. Es folgten die "Baaremer Schallmeien" ganz in schwarz unter neuer musikalischer Leitung erstmals mit Waschbrettbegleitung.

Tolle Stimmung herrscht bei der Köhlergaudi (von links): Carola Preis, Conny Merz, Susanne Wölfe und Lisa Merz.

Spontan enterten die alemannischen Trummler aus Bräunlingen mit einer Horde von Urhexen die Bühne. Große Begeisterung erntete auch die Tanzgarde aus Neudingen, die beim anschließenden Auftritt der "Brändbach Hupä" ihren Siedepunkt erreichte. Zwei Schlagzeuger und drei große Trommeln verliehen diversen Evergreens ein neues Gewand. Die Tanzgarde aus Unadingen musste ebenso wie die Grüninger Mädchen als griechische Götter zwei Mal auf die Bühne. Den Abschluss bildete die Grüninger Fasnetmusik.