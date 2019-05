Bräunlingen vor 2 Stunden

Er hatte das Diebesgut schon im Rucksack: Polizei nimmt Einbrecher in Zahnarztpraxis fest

Eine Festnahme auf frischer Tat erzielten am frühen Montagmorgen Beamte des Polizeireviers Donaueschingen in der Mittelgasse. Gegen 4.35 Uhr nahmen die Beamten in einer Zahnarztpraxis einen 27-Jährigen fest.