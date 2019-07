von SK

Am Freitagabend sorgte ein Unwetter für Chaos im Bräunlinger Ortsteil Waldhausen. In direkter Nähe zum Elektrizitätswerk stürzte ein Baum auf eine Stromleitung und brach einen Strommasten ab. In einer Kettenreaktion riss die Stromleitung weitere Masten um, sodass Teile von Waldhausen zwischenzeitlich nicht mehr an die Stromversorgung anschlossen waren. Laut Informationen der Feuerwehrleute wurde die Leitung sofort abgeschaltet.

