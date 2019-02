von Manfred Minzer und Guy Simon

Seit 2013 war die Stelle des Rektors an der Gauchachschule in Döggingen verwaist. Umso größer die Freude in dem Bräunlinger Ortsteil, dass nun jemand gefunden wurde, der diesen Posten übernimmt: Christine Bär, seit vier Jahren Lehrerin an der Gauchachschule, ist seit Anfang Februar deren neue Rektorin.

Lange Zeit verwaist

Vier Jahre lang war die Rektorenstelle nach dem Weggang von Dagmar Stark vakant, die Verwaltung erfolgte in dieser Zeit durch Rektorin Martina Losch von der Bräunlinger Schule. Während des krankheitsbedingten Ausfalls von Frau Losch im vergangenen Jahr hatte die neue Rektorin bereits zahlreiche administrative Aufgaben übernommen. "Mir macht diese Aufgabe Spaß", bringt sie ihre Begeisterung für die Leitung der Dögginger Schule zum Ausdruck. "Außerdem hat mich das vorbildliche Engagement der Eltern zu diesem Schritt bewogen", so Bär. Sie bringt neben der Ausbildung vor allem auch schon reichlich Erfahrung in dieser Position mit, war sie doch sieben Jahre lang Schulleiterin der Grundschule Göschweiler-Reiselfingen und ein Jahr in gleicher Position in der Grundschule Löffingen. Entsprechend wertet sie den Standort im Ländlichen Raum auch als einen Vorteil: "Ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen. Das bringt viele Vorteil mit sich, die man den Kindern auch anmerkt." Während sie das sagt, schnappen sich Schüler auf dem Pausenhof ihre kleinen Schlitten und rutschen den Hang neben der Schule hinab.

Auch die Schüler der Gauchachschule freuen sich über die neue Rektorin und präsentieren etliche Adjektive, die ihr zuzuschreiben sind. Die reichen von "nett" über "lieb" bis zu "ultra-klasse". | Bild: Simon, Guy

Ein guter Tag für die Schule

"Heute ist ein sehr guter Tag für die Schule und für Döggingen", so Ortvorsteher Dieter Fehrenbacher. Man habe hier das Potenzial von Bär erkannt und um eine Bewerbung als Rektorin gehofft. "Sie sind hier in der Bevölkerung sehr angesehen und die geeignete Person. Der Schulstandort wird dadurch aufgewertet."

Das unterstrich auch Bürgermeister Micha Bächle: "Es ist sehr wichtig, hier wieder eine Schulleiterin zu haben. Der Gemeinderat plädierte einstimmig für sie."

Sichtlich gerührt freute sich die neue Rektorin über den großen Zuspruch: "Ich bin überwältigt und freue mich, dass die Schule diesen Stellenwert hat." Es seien Gestaltungslust und Entdeckungsfreude, die man für ein solches Amt mitbringe. Man werde hier gut unterstützt und werde gemeinsam als Team die Gauchachschule weiter nach vorne bringen.

Der Werdegang

Christine Bär stammt aus Ühlingen-Birkendorf und absolvierte nach der Mittleren Reife und einem Lehrjahr in einem metallverarbeitenden Beruf ihr Abitur am Technischen Gymnasium in Waldshut. Nach ihrem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und den Staatsprüfungen trat sie in der Grundschule in Weilheim ihre erste Stelle an. 2002 zog sie nach Löffingen und wechselte an die Friedrich-Schlatter-Schule nach Grafenhausen und übernahm Verantwortung als Klassenlehrerin, Konrektorin und Koordinatorin für den Bereich "Schulentwicklung", eine Initiative aus dem Programm "Impulse Hauptschule". Über die Grundschule Friedenweiler-Rötenbach, die Grund-und Hauptschule Löffingen mit der Bestellung zur Schulleiterin der Grundschule Göschweiler-Reiselfingen fand sie 2015 eine neue Anstellung als Lehrkraft der Gauchachschule Döggingen.

Entgegen landesweiter Klagen über Lehrer- und Lehrmaterialmangel sieht Christine Bär die Dögginger Schule gut versorgt und präsentiert dabei stolz die zehn neuen Tabletts, die demnächst den Weg in den Unterricht finden werden.