Die Meinungen über verschiedene Automodelle gehen weit auseinander. Aus ganz verschiedenen Gründen. Setzt der eine aufs Elektroauto, bemängelt der andere die fragwürdige Gewinnung der dafür notwendigen Materialien Lithium und Kobalt. Der Elektrofahrer mag hingegen argwöhnisch auf den dicken Diesel blicken, der über die Straßen der Region hustet.

Das Auto ist Kultur

Eine Rolle spielt natürlich auch noch die Optik. Kommt ein schicker Sportwagen der Marke Jaguar für die meisten eleganter und schicker daher als etwa ein Fiat Panda, streiten sich BMW-und Mercedes-Fahrer über den optischen Vorrang. Aus etwas vernünftiger Distanz ist das natürlich alles Geschmacksache und kulturelle Prägung. Gleiches gilt für die Verbindung der Größe des Autos mit körperlichen Merkmalen seiner Fahrer. Natürlich alles Quatsch. Meistens.

Man erkennt sofort: Das Auto ist mehr, als ein bloßes Fortbewegungsmittel. Es ist Streitpunkt, Schönheit, Kultur. Und daher kann es bei den Menschen auch unterschiedliche Gefühle hervorrufen.

Thema in den sozialen Medien

So hat es auch ein Mitglied in einer regionalen Gruppe in den sozialen Medien festgestellt. Allerdings auf eher unangenehme Weise. Die Nutzerin beschwert sich – zurecht – über einen Unbekannten, der sich regelmäßig vor ihrem Auto erbricht. Dabei äußert sie sogar noch Verständnis: „Es kann ja mal passieren. (...) Aber bitte nicht immer direkt vor mein Auto.“ Eine berechtigte Forderung.

Was sind die Gründe?

Nicht bekannt ist allerdings, worin die Gründe für das Unwohlsein des unbekannten Erbrechers liegen. Ist es tatsächlich schlicht eine Übelkeit, herrührend vom exzessiven Genuss alkoholischer Getränke, oder scheint das Auto der Betroffenen schlicht nicht dem Gusto zu entsprechen? Sollte das der Fall sein, dann gilt der Person natürlich das Mitgefühl. Da wird der tagtägliche Berufsverkehr zum Härtetest und ein Tag im Stau auf der Autobahn – einfach höllisch.