von Manfred Minzer

Selbst die Stehplätze waren am Samstagabend beim Adventskonzert des Männergesangvereins Liederkranz Döggingen in der voll besetzten Mauritiuskirche begehrt. Am meisten freute sich natürlich Herbert Schorp darüber, den Nerv des Publikums getroffen zu haben. Der MGV-Vorsitzende hieß neben den Zuhörern die mitwirkenden Vereine, den Kirchenchor, die Musikkapelle und nicht zuletzt den Schulchor der Gauchachschule willkommen.

Ein komplett besetztes Gotteshaus war der Lohn für intensive Probenarbeit des Männergesangvereins Liederkranz Döggingen bei seinem Adventskonzert am Samstagabend. | Bild: Manfred Minzer

Es machte nicht nur der Dirigentin Yanica Hristova großes Vergnügen, einmal einen mit sechs Gastsängern verstärkten 20-köpfigen Chor zu dirigieren, auch die Zuhörer nahmen die Verstärkung mit Wohlwollen zur Kenntnis. „Nütze die Zeit“ war nicht nur das Thema des Auftaktliedes der Gastgeber, es passte auch zum Motto des besinnlichen Konzerts zum Advent. Begleitet am Klavier von Alexandru Szabo berührte besonders der Hit „Halleluja“ von Leonhard Cohen die Zuhörer, ehe Gauchachschul-Rektorin Christine Bär mit ihrem Schulchor vor allem die gespannt auf den Auftritt ihrer Kinder wartenden Eltern begeisterte.

Rhythmisch untermalt mit Klangstäben und einem Chimes vermochte die Kinderschar vorweihnachtliche Stimmung ins weite Kirchenrund zu zaubern. Eingebettet in Musik von Rolf Zuckowski versuchten Nikolaus und Weihnachtsmann ihre Bedeutung und ihre Unterschiede schauspielerisch deutlich zu machen.

Dirigentin Yanica Hristova begeistert mit Klaviersolo

Gewohnt stimmgewaltig ließ Dirigent Klaus Geiger seine von Sängern aus Hausen vor Wald verstärkten Chor in drei Spirituals voll entfalten, ehe der Chor mit „Heal the World“ von Michel Jackson seinen Auftritt abrundete. In feierlich-besinnliche Sphären entführte dann der Musikverein unter seinem Dirigenten Frank Unold die Zuhörer mit dem St.-Thomas-Choral, ehe ein Flügelhornsolo bei „My Dream“ den Konzertpart der Kapelle abrundete. Das Sahnestück des Abends aber hatte die Dirigentin des Männergesangvereins, Yanica Hristova, mit ihrem meisterlichen Klaviersolo, dem türkischen Marsch von Mozart, für sich vorbehalten.