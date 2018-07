von SK

Die autarke Toilettenanlage am Kirnbergsee ist derzeit außer Betrieb. Der Grund: In der Nacht von Mittwoch, 18. Juli, auf Donnerstag, 19. Juli, sind bisher noch Unbekannte gewaltsam in den Technikraum eingebrochen und haben die dort verbauten Akkus für die Photovoltaik-Anlage entwendet. Wie die Bräunlinger Stadtverwaltung mitteilt, könne die Toilettenanlage daher aktuell nicht genutzt werden, als Ersatz stehen übergangsweise Dixi-Häuschen zur Verfügung. Der entstandene Schaden könne noch nicht genau beziffert werden.

"Wir ärgern uns sehr darüber, dass die neue Anlage beschädigt wurde und alle Besucher darunter leiden müssen. Wir haben die Angelegenheit zur Anzeige gebracht", sagte Bürgermeister Micha Bächle. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, darf sich vertrauensvoll an die Stadt Bräunlingen unter der Rufnummer 0771/603-162 oder direkt an das Polizeirevier Donaueschingen unter 0771/83 78 30 wenden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein