von SK

Der 27-Jährige war in eine Arztpraxis an der Mittelgasse eingestiegen. Ein Anwohner informierte die Polizei, nachdem es Einbruchsgeräusche gehört hatte. Nach bisherigen Ermittlungen ist der Tatverdächtige mit einem älteren silbernen Audi A 4 Avant nach Bräunlingen gekommen und parkte das Auto in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Die Polizei interessiert nun, ob jemand den Audi gesehen hat oder andere Angaben zu dem Wagen machen kann. Am Einbruchsobjekt wurde zudem ein Straßenkehrbesen aufgefunden, dessen Herkunft ungeklärt ist. Auch dazu bittet die Polizei unter Telefon 0771/8 37 83-0 um Hinweise.